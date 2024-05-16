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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

10 ساعات تصوير| التريند الهندي يثير ضجة على السوشيال ميديا

التريند الهندي
التريند الهندي

انتشر خلال الأيام الماضية التريند الهندي على وسائل  ومواقع التواصل الاجتماعي، حيث تقوم الفتيات بتحويل أنفسهم إلى عرائس من الهند باستخدام مساحيق التجميل وإطلالات متقنة مستوحاة من عرائس جنوب آسيا.

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قد شغل التريند الهندي  المشاهير والمؤثرين العرب، إذ يؤدون حركات على أنغام أغنية هندية، بينما تتغير ملامح وجوههم، ثم يرتدون في النهاية زيًا هنديًا.
على الرغم من انتشار التريند الهندي على نطاق واسع في العالم العربي إلا أنه الغريب في الأمر يحتاج ما لا يقل عن 10 ساعات  في التصوير تغيير الملابس و المكياج  والتحضير والمونتاج حتى يصبح المجتوى جاهز للنشر.
أثار التريند الهندي ضجة على السوشيال ميديا وتعرض للانتقاد من قبل البعض، الجدير بالذكر أن تم أخذ الترند  من النجمة الهندية كارينا كابور خان في فيلمها أشوكا الذي عرض عام 2001.
 

 

التريند الهندي أغنية هندية عرائس جنوب آسيا أنغام أغنية هندية النجمة الهندية كارينا كابور

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