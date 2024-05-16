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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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تبدأ اليوم.. الأرصاد تحذر من موجة شديدة الحرارة تضرب المحافظات|فيديو

حالة الطقس
حالة الطقس

طقس اليوم.. قالت الدكتورة محمود القياتي عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إنه بداية من اليوم سوف تبدأ البلاد تتعرض لارتفاع تدريجي في درجات الحرارة، وهذا سوف سكون بداية لموجة من حارة إلى شديدة الحرارة.

 

وأضاف "القياتي" خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر القناة الأولى، :" متوقع تغير في مصادر الكتل الهوائية المؤثرة علينا، سوف يبدأ التأثر بكتل بحراوية درجات حرارتها مرتفعة بشكل نسبي، و ذلك مع وجود امتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا"


طقس اليوم .. وتابع عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية:" هناك زيادة في فترات سطوع أشعة الشمس على كافة الأنحاء، وارتفاع في درجات الحرارة على طول طبقات الهواء العليا" مؤكداً أن العظمى اليوم تتراوح من 32_33درجة مئوية.

الأرصاد الأرصاد الجوية درجات الحرارة الحرارة طبقات الهواء العليا محمود القياتي طقس اليوم

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