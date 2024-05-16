شاهد| بي واي دي شارك 2025 البيك أب

أعلنت شركة بي واي دي الصينية عن طرازها الجديد بي واي دي شارك الهجينة موديل 2025 ، وتنتمي شارك لفئة السيارات البيك أب، وتنافس السيارة الصينية العديد من الطرازات مثل ، تويوتا هايلكس، وفورد رينجر .

بي واي دي شارك 2025 البيك أب

- أبعاد بي واي دي شارك موديل 2025 :

بي واي دي شارك 2025 البيك أب

تأتي سيارة بي واي دي شارك موديل 2025 بطول 5457 مم، وعرض 1971 مم، وارتفاع 1925 مم .

- محرك ي واي دي شارك موديل 2025 :

بي واي دي شارك 2025 البيك أب

تحصل سيارة ي واي دي شارك موديل 2025 علي قوتها من محرك سعه 1500 سي سي تيربو هجين، ينتج قوة تصل الي 436 حصان، وتتسارع من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 5.7 ثانية .

- مواصفات بي واي دي شارك موديل 2025 :

بي واي دي شارك 2025 البيك أب

زودت سيارة بي واي دي شارك الهجينة موديل 2025 بالعديد من المميزات من ضمنها، مصابيح أمامية رأسية، وجنوط مقاس 18 بوصه، وبها مصابيح خلفية رأسية متصلة بشريط أفقي ، وكروز كونترول متكيف، ونظام التحذير من الزحام الخلفي، ونظام التحذير من مغادرة حارة الطريق .

بي واي دي شارك 2025 البيك أب

بالإضافة الي ان بي واي دي شارك موديل 2025 تمتلك أيضا، لوحة عدادات رقمية مقاس 10.25 بوصه، وشاشة معلومات ترفيهية مركزية مقاس 12.8 بوصه، وبها تقنية التعرف على الصوت، وتطبيقات آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، وشواحن لاسلكية للجوال، وشاشة عرض مقاس 12 بوصه .