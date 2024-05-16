جوتيريش: المستوطنون الإسرائيليون يعرقلون وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

أكد أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، أن المستوطنين الإسرائيليين يعرقلون وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وقال جوتيريش، خلال كلمته في أثناء انعقاد القمة العربية في دورتها العادية الثالثة والثلاثين بالبحرين: “نعاني الكثير مما يحدث في غزة ونأمل ألا يؤثر ذلك على مناطق أخرى، وأنه لا مبرر للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ولا مبرر للعقاب الجماعي للشعب الفلسطيني”.



وكشف أن الهجوم الإسرائيلي على رفح الفلسطينية غير مقبول بأي شكل من الأشكال، وأن الوضع في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة يتصاعد بتوسيع المستوطنات الإسرائيلية، ومن الضروري العمل على تحقيق السلام وتعزيز الاستقرار في العالم.





