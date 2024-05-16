الدولار يتراجع من جديد .. وهذا سعر الذهب عيار 21 الآن

قدمت مذيعة صدى البلد رنا عبدالرحمن تغطية عن أسعار الذهب محليا والتى شهدت تحركا جديدا اليوم في مصر، بعد ارتفاع سعر الأوقية عالميا لتسجل 2,388.12 دولار بعد 2,356.82 دولار أمس، وعليه تحرك الذهب محليا، ليقترب عيار 24 من 3600 جنيه.

أما عيار ٢١ فقد تخطى 3100 جنيه، ولكنه لا يزال متراجعا بفارق كبير عن أعلى قمة سجلها في نهاية يناير الماضي وهي 4050 جنيهًا بدون مصنعية

كما تحركت أسعار الذهب عيار 18 واقتربت من 2700 جنيه، ورغم هذا الارتفاع ما زال منخفضا بقوة عن أعلى سعر سجله في موجة الارتفاع التاريخية بنهاية يناير الماضي، والتي وصل خلالها إلى 3500 جنيه بدون إضافات.

كما شهد الجنيه الذهب زيادة ليبدأ من 25080 جنيها بعد 24520 جنيها بفارق 500 جنيه، فيما سجل 28000 جنيه للشراء في مارس، وبعد 30 إلى 32 ألف جنيه للشراء كأعلى سعر.

وعن أسعار الذهب وفقًا لآخر تحديث اليوم فهى كالتالى، مع العلم أنها تتغير على مدار اليوم وفقا لآلية العرض والطلب.

سجل سعر الذهب عيار 24 الأوسع انتشارًا 3582 جنيها للشراء و 3554 جنيها للبيع .

وبلغ سعر الذهب عيار 21، 3135 جنيها للشراء و 3110 جنيهات للبيع.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية إلى 2687 جنيهًا للشراء و 2665 جنيها للبيع.

وسجّل سعر الجرام عيار 14، 2090 جنيها للشراء

وسجل سعر الجنيه الذهب 25080 جنيها للشراء و 24880 جنيها للبيع.

وهذه الأسعار بدون مصنعية إذ أن مصنعية الذهب تبدأ في الغالب من 80 وحتى 200 جنيه كزيادة على سعر الجرام المجرد.

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