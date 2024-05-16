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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيمكس مصر تفوز بجائزة "المبتكر البيئي" من مركز جامعة بوسطن لمواطنة الشركات.. صور

سيمكس مصر تفوز بجائزة
سيمكس مصر تفوز بجائزة "المبتكر البيئي"

حصلت سيمكس مصر بكل فخر على "جائزة الإبتكار البيئي" المرموقة من مركز جامعة بوسطن لمواطنة الشركات في حفل توزيع الجوائز الكبرى بعد أن شاركت ببرنامج "شراكة سيمكس مع مبادرة فيري نايل".

تعكس هذه الجائزة إنجازات الشركة مع مبادرة فيري نايل منذ يونيو ۲۰۲۲. تحت مظلة أعمالها المتخصصة في تقديم الحلول لتدوير المخلفات "ريجينيرا"، تمكنت فيري نايل من جمع أكثر من ٣۰۰ طن من المخلفات من نهر النيل وتم تحويلها إلى وقود بديل في مصنع أسمنت أسيوط.

بالإضافة إلى ذلك، ومن خلال دعم سيمكس، تم تطوير ومضاعفة عمليات مشروع فيري نايل بجزيرة قرصاية لإستيعاب المزيد من الصيادين والموظفين وزيادة القدرة على جمع المخلفات من نهر النيل وكذلك تمكينهم من إطلاق فرع جديد للمبادرة في أسيوط منذ العام الماضي وكذلك إستلام المخلفات من محافظة سوهاج مؤخراً، مما يدعم خطط الشراكة لتنظيف نهر النيل في جميع أنحاء مصر.

وإحتفالاً بهذا الإنجاز الكبير وحرص الشركة على تشجيع الموظفين على لعب دور نشط في دعم الممارسات والحلول المستدامة، تطوع موظفو سيمكس لجمع المخلفات وفصلها وإعادة تدويرها مع فريق فيري نايل من خلال عدة فعاليات متنوعة في القاهرة وأسيوط.

وحول الجائزة، قال ياجو كاسترو إيزاجيري، رئيس سيمكس مصر والإمارات العربية المتحدة: "في سيمكس، نحن ملتزمون بقيادة العمل المناخي من خلال برنامجنا "المستقبل يبدأ الآن". وتعكس هذه الشراكة حرصنا على بناء مستقبل أفضل لأجيال الغد. ويشرفني أن يتم الاعتراف بهذه الجهود من قبل مركز جامعة بوسطن لمواطنة الشركات."

حول مركز جامعة بوسطن لمواطنة الشركات - هي منظمة ذات عضوية شركات متخصصة في تعزيز المسؤولية المجتمعية للشركات، وكذلك قياس مدى التزام الشركات بالإفصاح عن الممارسات البيئية والإجتماعية والحوكمة. من خلال عضوية أكثر من ٥۰۰ شركة مسؤولة إجتماعيًا وأكثر من ۱۰,۰۰۰متخصص من جميع أنحاء العالم، فإن هدفها هو مساعدة الأشخاص والشركات على الحصول على أفضل النتائج في الممارسات البيئية والإجتماعية والحوكمة.

سيمكس سيمكس مصر جائزة الإبتكار البيئي جامعة بوسطن مبادرة فيري نايل

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