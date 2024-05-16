غياب محمد صلاح عن جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي

أعلن اتحاد اللاعبين المحترفين "PFA"، قائمة اللاعبين المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز عن الموسم الحالي 2023 / 2024، والتي خلت من محمد صلاح نجم منتخب مصر وجميع لاعبي ليفربول.



اتحاد اللاعبين المحترفين حدد 8 أسماء للمنافسة بقوة على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي بتصويت الجماهير، حيث شهدت القائمة غياب جميع لاعبي ليفربول.

قائمة المرشحين لجائزة افضل لاعب في الدوري الإنجليزي



وضمت قائمة اللاعبين المرشحين لجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي كلا من:



فيل فودين (مانشستر سيتي).

إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي).

مارتن أوديجارد (آرسنال).

كول بالمر (تشيلسي).

ديكلان رايس (آرسنال).

رودري (مانشستر سيتي).

ويليام صليبا (آرسنال).

أولي واتكينز (أستون فيلا).



من ناحية أخرى، شهدت الساعات الماضية حالة من الجدل بعد مطلب بإلغاء تقنية الفيديو “VAR”، في الدوري الإنجليزي، بدءا من الموسم المقبل 2024 / 2025.

وكشفت شبكة "سكاي سبورتس" موقف أندية الدوري الإنجليزي الممتاز من إلغاء تقنية الفيديو "VAR" في الموسم المقبل، حيث ستصوت الأندية على إمكانية إلغائها بناءً على مقترح من نادي ولفرهامبتون.