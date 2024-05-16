عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

غياب محمد صلاح عن جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي

الدوري الانجليزي
الدوري الانجليزي

 أعلن اتحاد اللاعبين المحترفين "PFA"، قائمة اللاعبين المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز عن الموسم الحالي 2023 / 2024، والتي خلت من محمد صلاح نجم منتخب مصر وجميع لاعبي ليفربول.

txt

القمة العربية تدعو مجلس الأمن لاتخاذ قرار يضمن امتثال إسرائيل للوقف الفوري لإطلاق النار والإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين

txt

خبير تربوي يكشف خطوات حل مشكلة الغش في الامتحانات


اتحاد اللاعبين المحترفين حدد 8 أسماء للمنافسة بقوة على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي بتصويت الجماهير، حيث شهدت القائمة غياب جميع لاعبي ليفربول.

 

قائمة المرشحين لجائزة افضل لاعب في الدوري الإنجليزي
 

وضمت قائمة اللاعبين المرشحين لجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي كلا من:


فيل فودين (مانشستر سيتي).

إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي).

مارتن أوديجارد (آرسنال).

كول بالمر (تشيلسي).

ديكلان رايس (آرسنال).

رودري (مانشستر سيتي).

ويليام صليبا (آرسنال).

أولي واتكينز (أستون فيلا).
 

من ناحية أخرى، شهدت الساعات الماضية حالة من الجدل بعد مطلب بإلغاء تقنية الفيديو “VAR”، في الدوري الإنجليزي، بدءا من الموسم المقبل 2024 / 2025.

وكشفت شبكة "سكاي سبورتس" موقف أندية الدوري الإنجليزي الممتاز من إلغاء تقنية الفيديو "VAR" في الموسم المقبل، حيث ستصوت الأندية على إمكانية إلغائها بناءً على مقترح من نادي ولفرهامبتون.

أفضل لاعب محمد صلاح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

4 جنيهات رسميًا|مفاجأة سارة بشأن الدولار بعد وصول الدفعة الثانية من رأس الحكمة

رحلة الصحراء.. تطورات جديدة في قضية فتاة أوبر نبيلة عوض

70 جنيهًا|تراجع غير مسبوق في أسعار البيض لأول مرة.. والدواجن مفاجأة

موعد صرف معاشات شهر يونيو 2024

شاومينج ينشر امتحان عربي الإعدادية بالقاهرة.. ويؤكد: جار الحل

أزمة عاجلة قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والترجي

تتجاوز 40 درجة.. الأرصاد تحذر من موجة حر شديدة تضرب مصر

الرئيس السيسي: تنعقد قمتنا العربية اليوم فى ظرف تاريخي دقيق تمر به منطقتنا

ترشيحاتنا

حقيقة إلغاء شهادة الـ 27% في البنوك.. فيديو

شاهد| بي واي دي شارك 2025 البيك أب

أزمة جديدة لشيرين عبد الوهاب تحتل بها التريند.. ما القصة؟

للنطق بالحكم.. تأجيل محاكمة المتهمين في رشوة الجمارك لجلسة 12 يونيو

إعلان المنامة يدين سيطرة القوات الإسرائيلية على معبر رفح من الجانب الفلسطيني

إعلان المنامة يؤكد رفضه لأي محاولات للتهجير القسري للفلسطينيين ويطالب بوقف العدوان


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لوك ومكياج غريب.. ياسمين عبد العزيز تشعل السوشيال ميديا

حركة واحدة هتخلى الطعم جبار.. أسرار طريقة عمل محشي الباذنجان

طريقة عمل أرز بالفواكه المجففة والمكسرات

فستان جريء.. لقاء الخميسي تستعرض جمالها | شاهد

فيديو

اليوم بداية الموجة الحارة.. اعرف درجات الحرارة وحالة الطقس

أطول إجازة رسمية .. موعد عيد الأضحى ووقفة عرفات فلكيًا في مصر

الدولار يتراجع من جديد .. وهذا سعر الذهب عيار 21 الآن

الموج الأحمر-7.. اقتحام جزيرة ساحلية تحت غطاء نيران القوات الجوية بمشاركة مصر و4 دول

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الدراما والبرامج التلفزيونية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: دعوة للتأمل في الزهور

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: هروب ديكارت! في الطريق إلى معرفة جديدة

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: فخ التورط الأوروبي في أوكرانيا

هند عصام

هند عصام تكتب: أكاذيب مفضوحة

د. الشيماء المشد

د. الشيماء المشد تكتب: تطورات التسويق عبر الزمن

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: "مستقبل مصر ".. الصحراء أصبحت جنة خضراء

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: تحولات في صناعة الأفلام بعد جائحة كوفيد-19

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-