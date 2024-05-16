صدمة قوية لـ محمد صلاح قبل انضمامه لمعسكر منتخب مصر في يونيو

فاجأت رابطة اللاعبين المحترفين العالمية اليوم ببيان رسمي يكشف عن استبعاد النجم المصري محمد صلاح من قائمة المرشحين لجائزة لاعب الموسم في الدوري الإنجليزي لهذا الموسم، مما يضيف صدمة جديدة للاعب الذي شهدت رحلته الموسمية الحالية عدة تحديات.

صدمة محمد صلاح: غياب عن قائمة المرشحين لجائزة لاعب الموسم في الدوري الإنجليزي

في خطوة مفاجئة، قامت رابطة اللاعبين المحترفين بإعلان استبعاد محمد صلاح من قائمة المرشحين لجائزة الموسم لأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي. هذا القرار يأتي بعد موسم صعب شهد فيه صلاح عدة تحديات، بدءًا من خسارة لقب الدوري الإنجليزي، وصولاً إلى غيابه عن قائمة المرشحين لأفضل لاعب من رابطة الدوري الإنجليزي ورابطة الكتاب.

في حين ذلك، يتنافس ثمانية لاعبين آخرين على جائزة لاعب الموسم من قبل رابطة اللاعبين المحترفين، وهم: فيل فودين، إيرلينج هالاند، رودري، ويليام ساليبا، مارتن أوديجارد، ديكلان رايس، كول بالمر، أولي واتكينز.

انضمام صلاح لمعسكر منتخب مصر في يونيو

على صعيد آخر، يستعد محمد صلاح للانضمام لمعسكر المنتخب المصري في يونيو المقبل، حسب تأكيدات المدير الفني للمنتخب حسام حسن، في خطوة تأمل الجماهير المصرية أن تكون إضافة قوية لصفوف الفراعنة.