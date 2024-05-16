محمد عادل حسنى: بطولة إفريقيا للساق الواحدة فرصة لتنظيم كأس العالم 2026

أكد محمد عادل حسني رئيس لجنة كرة القدم للساق الواحدة، أن الاستعداد لاستضافة البطولة الأفريقية التى تنطلق السبت المقبل وتستمر حتى 27 مايو الجاري والتي تقام علي ملاعب نادي القطامية ببتروسبورت، تجري علي قدم وساق وذلك من أجل إظهار البطولة بشكل ناجح .

وأضاف حسني في تصريحات صحفية، أن مصر لديها فرصة كبيرة حال نجاح هذه البطولة في تنظيم منافسات كأس العالم 2026. خاصة وان تنظيم كأس الأمم ستعكس مدى الاهتمام وحسن الاستقبال وقدرة مصر على استضافة اى بطولة عالمية هامة.



واضاف حسنى انه حتي الآن هناك تنسيق كامل بين لجنة كرة القدم للساق و اللجنة البارالمبية ووزارة الشباب والرياضة، مشيدا بالدعم المعنوي للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور حسام الدين مصطفى رئيس اللجنة البارالمبية.

وأوضح انه بجانب دعم الدولة هناك أيضا دعم الفنانين المصريين أبرزهم الفنان أحمد أمين ولاعبي فرق الأندية المصرية الكبري.

وأتم عضو لجنة الساق الواحدة قائلا:" لدينا ثقة ايضا في لاعبينا في تحقيق نتيجة إيجابية في البطولة خاصة بعد توفير مدرب فني أجنبي خلال التحضيرات للبطولة ونتمني مساندة الجمهور خاصة أن البطولة علي ارضنا ولديها طابع خاص في انها المؤهلة لنهائيات كأس العالم المقبلة.

وتشهد البطولة مشاركة 13 دولة أكدت مشاركتها حتى الآن هي كل من جامبيا، سنغال، سيراليون ، الجزائر، كينيا، المغرب، بروندي، اوغندا، أنجولا، نيجيريا، تنزانيا، ليبريا بالإضافة إلى مصر مستضيفة البطولة.

وتتكون تشكيل لجان البطولة برئاسة الدكتور شريف محمود أبو العينين مديرًا للبطولة، وإسلام عبدالعزيز رئيسًا للجنة المتطوعين، ونرمين حجاج رئيسًا للجنة الإقامة والانتقالات، وإنجي محمد رئيسًا للجنة الإعلامية، والدكتور سامح السيد رئيسًا للجنة الطبية، ودكتور منار علي رئيسًا للجنة تكنولوجيا المعلومات.



وتقام البطولة تحت إشراف اللجنة البارالمبية المصرية برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفي، ورئاسة محمد عادل حسنى رئيس لجنة كرة القدم للساق الواحدة وسارة سمير نائب رئيس لجنة كرة القدم للساق الواحدة وخالد عبد الحفيظ عضو لجنة كرة القدم للساق الواحدة.

ويتكون المنتخب الوطني من ١٥ لاعب حراسة المرمى: محمود حنفي، محمود صابر، إسلام مجاهد

خط الدفاع: مصطفي محمود، إبراهيم أحمد ، إبراهيم علي، أحمد محمد

خط الوسط :محمود عبد العظيم، إسلام محمد فايز، محمد احمد حسن

الهجوم : حسني امبارك، عبد الله مصطفي ، زاهر محمد زاهر، عيد سعيد، اشرف إسماعيل إبراهيم.