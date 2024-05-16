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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الخارجية التونسية: لم ندخر جهدا في وضع حد لحرب الإبادة الجماعية بغزة

وزير الخارجية التونسي
وزير الخارجية التونسي نبيل عمار

قال وزير الخارجية التونسي نبيل عمار، إن تونس لم تدخر جهدًا في التجاوب مع كل الأفكار والمبادرات الهادفة إلى التركيز على المسائل الجوهرية والمحورية وإعلاءها على كل اعتبارات أخرى فى ظل الوضع الفارق والاستثنائي الذي تمر به منطقتنا وعلى رأسها القضية الفلسطينية، وسبل وضع حد للاستعمار العنصري ولحرب الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.

 

وأضاف في كلمته خلال أعمال القمة العربية في دورتها العادية الـ33 بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، والمذاعة عبر فضائية «إكسترا نيوز»، قائلًا: «قد عبرت تونس منذ البداية عن موقفها الثابت والداعم لحق الشعب الفلسطيني في استعادة حقوقه المشروعة التي لا تسقط بالتقادم، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على كامل أراضيه وعاصمتها القدس الشريف».

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