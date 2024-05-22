الشيوخ : دعم الحكومة للصناعات الغذائية يضاعف صادراتها عالميا

أكد المهندس محمد المنزلاوى وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ أن دعم الحكومة للقطاع الصناعي بصفة عامة والصناعات الغذائية بصفة خاصة تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى يحقق مكاسب متعددة للاقتصاد الوطنى ويجعل مصر واحدة من أهم الدول الصناعية على مستوى منطقة الشرق الأوسط بأسرها وأفريقيا.



وقال " المنزلاوى " فى بيان له أصدره اليوم : إن مكاسب دعم القطاع الصناعى تتمثل فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من مختلف السلع والمنتجات الصناعية وفى مقدمتها السلع الغذائية للحد من الفاتورة الاستيرادية ومضاعفة الصادرات المصرية لمختلف الأسواق العالمية بصفة عامة والأسواق العربية والأفريقية بصفة خاصة مشيداً بجميع القضايا التى تناولها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء خلال لقائه بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة بأعضاء المجلس التصديري للصناعات الغذائية وغرف الصناعات الغذائية بحضور السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة والمهندس هاني برزي، رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، وأشرف السيد، وكيل المجلس التصديري للصناعات الغذائية، وكريم بركة، وكيل المجلس التصديري للصناعات الغذائية، ورانا جمالي، نائب رئيس غرفة الصناعات الغذائية، ومحمود بزان، نائب رئيس غرفة الصناعات الغذائية.



كما أشاد المهندس محمد المنزلاوي بتأكيد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على أن هذا الاجتماع يأتي في إطار الاجتماعات الدورية التي يتم عقدها مع مسئولي المجالس التصديرية المختلفة، كُلٌ على حدة، بهدف التعرف على رؤاهم ومقترحاتهم، للعمل على زيادة الصادرات المصرية، خاصةً في ظل ما اتخذته الدولة أخيراً من إجراءات ساهمت بشكل واضح في تحسين الوضع الاقتصادي بشكل ملحوظ، واستقرار سوق النقد الأجنبي، وسرعة الإفراج عن البضائع ومستلزمات الإنتاج معلناً اتفاقه التام مع تأكيد رئيس مجلس الوزراء خلال هذا اللقاء بأن الصناعات الغذائية من القطاعات المهمة جداً، والتي لديها فرص للنمو وأن الحكومة مستعدة لتقديم أي دعم ممكن لهذا القطاع، من أجل تحقيق مستهدفات الدولة المصرية ذات الصلة بتعظيم الصادرات.



وأكد المهندس محمد المنزلاوى أن مصر أصبحت تمتلك جميع المقومات الطبيعية والبشرية للنهوض بالصناعات الغذائية مشيراً إلى أن القطاع الزراعى المصري أصبح لديه القدرة على توفير جميع المواد الخام الداخلة فى الصناعات الغذائية والزراعية خاصة بعد إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسى للعديد من المشروعات القومية الزراعية الكبرى فى جميع أنحاء البلاد.



وخلال الاجتماع، استعرض السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، جهود تنمية الصادرات الزراعية المصرية وزيادة تنافسيتها، مشيراً إلى أنه تم تحقيق إنجاز غير مسبوق في ظل ظروف عالمية استثنائية، حيث بلغت قيمة الصادرات الزراعية المصرية عام 2023 نحو 8.8 مليار دولار، من بينها 3.7 مليار دولار للصادرات الطازجة، و 5.1 مليار دولار للصادرات المُصنعة، واحتلت صادرات مصر المركز الأول عالمياً في البرتقال والفراولة المجمدة.



وأوضح المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، أن قطاع الصناعات الغذائية من القطاعات الصناعية الواعدة التي تعمل الدولة على زيادة جودتها وتنافسيتها في الأسواق العالمية، مُشيراً إلى ضرورة أن تكون هناك قيمة مضافة في هذا القطاع، ومؤكداً أن الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام حقق هذا القطاع نسب تصديرية تُعد الأعلى مقارنةً بالفترات السابقة.



وكان الاجتماع قد شهد طرح أعضاء المجلس التصديري، وغرفة الصناعات الغذائية، عدداً من التحديات التي تواجههم في سبيل زيادة الصادرات، وعلى الفور قام رئيس الوزراء بالتواصل مع الوزراء المعنيين بهذا الشأن، كما كلف بسرعة عقد اجتماع بحضور مسئولي وزارة الصحة، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، بهدف الإسراع بفحص الصادرات من هذه المنتجات، بما يُسهم في زيادة الصادرات.