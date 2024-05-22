في عيد ميلادها الـ 29.. 10 صور أثارت ضجة لـ أسماء جلال

يصادف اليوم الـ 22 من مايو، عيد ميلاد الفنانة اسماء جلال، والتي أتمت عامها الـ 29، فهي من مواليد 1995.

وتحرص الفنانة اسماء جلال، على متابعة جمهورها بأحدث الصور والفيديوهات والأخبار عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وتفضل اسماء جلال، ارتداء الملابس الكاجوال والفساتين الأنيقة التي تكشف جمالها وأناقتها.

أما من الناحية الجمالية تعتمد أسماء جلال، في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عينيها مع اختيار أحمر للشفاه بألوان النود لتبرز جمال انوثتها.

كما تميل اسماء جلال، أن تترك شعرها الأسود الطويل منسدلا على كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز.

وإليكم صور اسماء جلال