شكرا على وجودك في حياتنا.. رامي عاشور يوجه رسالة إلى نيللي كريم لهذا السبب

تحدث الفنان رامي عاشور عن طبيعة علاقته بزوجة شقيقه الفنانة نيللي كريم التى تدعمه دائما وتسانده فى اتخاذ القرارات.

وقال عاشور خلال لقائه في برنامج “عرب وود” إن نيللي كريم شخصية طبيعية ومن أجمل الشخصيات ولا تجامل أحدا، معلقا: “نيللي بتقول رأيها في أي حاجة في حياتي أنا وهشام وولادها وآراءها دايمًا بدون مجاملات مبتعرفش تجامل حد ولو حاجة انا مش مقتنع بيها بقولها وهي بتقولي بصراحة وعايز أشكرها على وجودها في حياتنا”.

وعلى صعيد آخر ، طرح النجم رامى عاشور أغنيته الجديدة خلال الأيام الماضية والتى تحمل عنوان "مش فى بالى" على اليوتيوب، والمنصات الرقمية، ومحطات الراديو.. والأغنية كلمات رامى عاشور، وألحان مينا عطا، ومهاب سامى، وتوزيع موسيقى مهاب سامى، وتوزيع شركة ديجيتال ساوند.

صرح رامي عاشور بقوله: أغنية "مش فى بالى"، تجربة حقيقية وقريبة من قلبى جدا وعشت مع أحداثها، وتأثرت بها، فكتبت كلماتها، وانتهيت من إعدادها فى يوم 8 نوفمبر الماضى، وفى البداية قمت بتلحينها، وعندما التقيت بـ مينا ومهاب، تفاعلا بالكلام وقام الاثنان بعمل لحن آخر، فاستقررنا جميعا على اللحن الأخير، وبعد انتهائى من تسجيلها، قمت بتصويرها فى دبى، مع صديقى المصور عمر أبو العطى، وعندما وصلت إلى مصر قررت أن أضيف مشاهد أخرى للفيديو بعدما رأى المخرج الكبير ميدو شعبان اقترح أن نصور لقطات أخرى في مصر وفعلا صورنا مع صديقى المخرج الموهوب جدا أحمد قدرى.

وأضاف رامى: أشكر كل اللى شاركنى فى عمل الأغنية الـ editor and creative director محمد عاشور، وعازف آلة التشيلو الفنان خالد عاشور، وكل فريق العمل، وأستعد الآن لأكثر من مفاجأة بتحضير مجموعة من الأغنيات سوف أطرحها خلال الفترة المقبلة.

تقول كلمات أغنيه "مش فى بالى":

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‏مش في بالي كنُت لا أُبالي في الحياة

حالي كان مثالي مش فارق لي أعيش هوا

وأما جت قصادي أحلى حاجة شفتها

قلت مش حكاية عادي هنساها أنا

والحقيقة هي إني خايف أحبها أو اسيب حياتي اللي أنا مرتاح لها

أو اسيب حياتي إلا أنا مرتاحلها

طال كلامنا واتقابلنا في الأفكار كثير

روحها حلوة وابتديت أنا من دلوقتي اغير

بس انسي أبين اللي أنا بحس بيه لازم أبقى راسي وأفهم حكايتك ايه

والحقيقة برضه إني خايف أحبها والكلام ده كله أعذار من قلبي أنا

والكلام ده كله أعذار من قلبي أنا

طال كلامنا واتقابلنا في الأفكار كثير

روحها حلوة وابتديت أنا من دلوقتي اغير

بس انسي أبين اللي أنا بحس بيه لازم أبقى راسي وأفهم حكايتك ايه

والحقيقة برضه إني خايف أحبها والكلام ده كله أعذار من قلبي أنا

والكلام ده كله أعذار وبحبها