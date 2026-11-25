انطلقت بمحافظة الأقصر المرحلة الأولى من البرنامج التدريبي المجاني «مقدمة في الذكاء الاصطناعي الحديث»، بمشاركة نحو 210 متدربين، وذلك ضمن مبادرة «الوعي الرقمي والذكاء الاصطناعي» التي تنفذها لجنة التوظيف بالمحافظة بالتعاون مع أكاديمية Cisco Networking Academy،في خطوة تستهدف تعزيز المهارات الرقمية وتأهيل الشباب للتعامل مع التقنيات الحديثة.

جاء ذلك بتوجيهات المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، وتحت إشراف الدكتور هشام أبو زيد، نائب المحافظ، الذي شهد الجلسة الافتتاحية للبرنامج التدريبي عبر الإنترنت، مؤكدا أهمية نشر الوعي الرقمي وتوسيع الاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي في التعليم والعمل ومختلف مناحي الحياة، بما يسهم في الوصول إلى شرائح مجتمعية متعددة وتعزيز قدراتها على مواكبة التطورات التكنولوجية.

ويأتي البرنامج في ضوء اهتمام الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتحول الرقمي وبناء قدرات المواطنين في المجالات التكنولوجية الحديثة، ودعم مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي 2025–2030، من خلال تنمية المهارات الرقمية وإتاحة فرص التدريب والتعلم على تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وكان البرنامج قد استهدف في البداية توفير 150 فرصة تدريبية مجانية، إلا أن الإقبال الكبير من الراغبين في المشاركة، حيث بلغ عدد المسجلين 631 متقدما، دفع إلى زيادة أعداد المستفيدين في المرحلة الأولى لتصل إلى نحو 210 متدربين، فيما وجه نائب المحافظ بتكرار البرنامج على عدة مراحل، لضمان إتاحة الفرصة أمام أكبر عدد ممكن من الراغبين في اكتساب المهارات الرقمية الحديثة.

ويتضمن البرنامج محتوى تعليميا وتطبيقيا يشمل وحدتين تعليميتين و50 فيديو تفاعليا و16 تدريبًا عمليًا في هندسة الأوامر، إلى جانب التعرف على أكثر من 10 أدوات وتطبيقات للذكاء الاصطناعي، وتنفيذ مشروع عملي نهائي في صورة فيديو، بما يمنح المشاركين فرصة للتطبيق الفعلي لما يتلقونه من معلومات ومهارات.

ويحصل المتدربون الذين يستكملون متطلبات البرنامج والأنشطة التدريبية ويجتازون التقييم النهائي على شارة رقمية معتمدة من Cisco، بما يعزز فرصهم في الاستفادة من المهارات المكتسبة في مجالات الدراسة والعمل.

وأكد نائب محافظ الأقصر أهمية استمرار جهود التوعية الرقمية من خلال آليات متنوعة، تجمع بين اللقاءات المباشرة والأنشطة الإلكترونية، مع التوسع في الوصول إلى المستفيدين عبر المدارس ومراكز الشباب ومؤسسات المجتمع المدني.

وتستند مبادرة «الوعي الرقمي والذكاء الاصطناعي» إلى محورين رئيسيين، هما التوعية المجتمعية الرقمية والتدريب التطبيقي وتنمية المهارات الرقمية، وتستهدف الأطفال والشباب والنساء والأسر وكبار السن، من خلال نشر ثقافة الاستخدام الآمن والمسؤول للتكنولوجيا، وتعزيز حماية الخصوصية والحسابات الشخصية، والتوعية بآليات التحقق من المعلومات، وتنمية مهارات استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي بصورة آمنة وفعالة.

وتواصل محافظة الأقصر جهودها لإتاحة برامج تدريبية مجانية تسهم في رفع كفاءة المواطنين رقميا، وتوسيع فرص التعلم واكتساب المهارات الحديثة، بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل والتطور المتسارع في مجالات التكنولوجيا.