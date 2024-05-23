سؤال برلماني بشأن خطة الاستفادة من مخلفات الهدم والبناء وإعادة تدويرها

بشكل يحقق عائد اقتصادي..

تقدمت النائبة ميرفت عازر نصر الله، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، بسؤال برلماني إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، موجه إلى وزيرة البيئة، الدكتورة ياسمين فؤاد، وزير التنمية المحلية، اللواء هشام آمنة، بشأن خطة الوزارة للاستفادة من المخلفات الناتجة عن أعمال التنمية العمرانية سواء البناء أو الهدم، وكيفية تصنيفها وإعادة تدويرها بشكل يحقق عائد اقتصادي.



وقالت "عازر" في سؤالها، إن المخلفات الصلبة التي تتولد من أعمال الهدم والبناء يتم التخلص منها دون معالجة مما يساهم في زيادة التلوت البيئي والأضرار الناجمه عن تلوت الهواء نتيجة عمليات الحرق، وانبعاث المواد الخطرة والسامة التي تهدد الإنسان والنباتات.

وأشارت النائبة ميرفت عازر، إلى أنه يمكن استغلال نفايات الهدم والبناء من خلال إعادة التدوير المخلفات مثل ( المعادن الحديدية والأخشاب والزجاج والخرسانة والطوب)، وإعادة استخدامها مرة أخرى بطريقة فعالة مما يساهم في خفض التكلفة وزيادة الإنتاجية.



وأكدت عضو مجلس النواب، أن عملية إعادة التدوير من أهم الطرق لتحقيق الاستفادة من مخلفات البناء، مما يساهم في الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية والاستفادة منها بما يحقق عائد اقتصادي، وتحقيق استراتيجية التنمية المستدامة ضمن ضمن رؤية مصر 2030 ومواجهة أخطار التغيرات المناخية.