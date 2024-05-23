يسبب مضاعفات خطيرة.. إليك طرق الوقاية من التهاب المرارة

يعد التهاب المرارة من المشكلات الشائعة خاصة النوع الناتج عن تكون الحصوات ومع الاسف اهمال علاجها يؤدى لمضاعفات خطيرة .

ووفقا لما ذكره مايو كلينك يسبب التهاب المرارة عدد من المضاعفات الخطيرة في حال عدم علاجه، من بينها:

عدوى في المرارة

قد تُصاب الصفراء بالعدوى في حال تراكم الصفراء داخل المرارة مسببةً التهاب المرارة.

موت أنسجة المرارة

قد يؤدي عدم علاج التهاب المرارة إلى موت الأنسجة المكونة لها (الغرغرينة)، وهي أكثر المضاعفات شيوعًا، خاصةً بين كبار السن، ومن ينتظرون تلقي العلاج، وكذلك المصابين بداء السكري. وقد ينتج عن ذلك حدوث تمزق في المرارة، أو قد يُسبب انفجار المرارة.

تمزق المرار

يحدث تمزق (انثقاب) المرارة نتيجة تورُّمها أو إصابتها بالعدوى أو موت أنسجتها.



الوقاية من التهاب المرارة



يمكنك الحد من خطر إصابتك بالتهاب المرارة باتباع الخطوات التالية لمنع تكوّن حصوات المرارة:

إنقاص الوزن ببطء. يمكن لفقدان الوزن بسرعة أن يزيد من خطر الإصابة بحصوات المرارة.

الحفاظ على وزن صحي. تجعلك زيادة الوزن أكثر عرضة لتكوّن حصوات المرارة. للحفاظ على وزن صحي، قلل السعرات الحرارية التي تتناولها، وأكثِر من ممارسة الأنشطة البدنية. حافِظ على وزن صحي بالمداومة على تناول طعام صحي وممارسة الرياضة.

اختيار نظام غذائي صحي. يمكن للأنظمة الغذائية عالية الدهون وقليلة الألياف أن تزيد خطر الإصابة بحصوات المرارة. ولتقليل هذا الخطر، اختر نظامًا غذائيًّا غنيًّا بالفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة.