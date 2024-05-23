خبير أممي يحث إسرائيل على التحقيق في سوء معاملة المعتقلين الفلسطينيين

دعت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالتعذيب، أليس جيل إدواردز، إسرائيل إلى إجراء تحقيقات شاملة في العديد من الادعاءات المتعلقة بإساءة معاملة المعتقلين الفلسطينيين في أعقاب هجوم 7 أكتوبر الذي شنته حماس.

سلطت إدواردز وفقا للجارديان، معربة عن قلقها العميق، الضوء على التقارير التي تلقتها والتي تصف تعرض المعتقلين للضرب، لفترات طويلة من عصب أعينهم وتقييد أيديهم، والحرمان من النوم، والتهديد بالعنف الجسدي والجنسي، وغير ذلك من أشكال الإذلال.

شددت إدواردز على خطورة هذه الادعاءات، قائلا: "إنني أشعر بالقلق بشكل خاص من أن هذا النمط الناشئ من الانتهاكات، إلى جانب غياب المساءلة والشفافية، يخلق بيئة متساهلة لمزيد من المعاملة المسيئة والمهينة للفلسطينيين".

وشدد الخبير الأممي على ضرورة تعامل السلطات الإسرائيلية مع هذه التقارير بشكل عاجل ونزيه. وحثت على إجراء التحقيقات بسرعة ونزاهة وفعالية وشفافية. علاوة على ذلك، أصرت إدواردز على المساءلة على جميع المستويات، بما في ذلك مسؤولية القيادة، وأكد على حق الضحايا في جبر الضرر والتعويض.

رغم خطورة هذه الادعاءات، لم يصدر رد فوري من الحكومة أو الجيش الإسرائيلي، بحسب رويترز. وقد أكد الجيش الإسرائيلي في السابق أنه يلتزم بالقوانين الإسرائيلية والدولية، ويضمن حصول المعتقلين على الاحتياجات الأساسية مثل الغذاء والماء والأدوية والملابس المناسبة.

إن دعوة إدواردز للعمل تسلط الضوء على الحاجة الملحة للتدقيق والإصلاح في معاملة المعتقلين، مما يسلط الضوء على قضية أوسع تتعلق بحقوق الإنسان في سياق الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.