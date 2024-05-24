تجاعيد وجه هيفاء وهبي تثير الجدل في مهرجان كان

أثارت إطلالة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، على السجادة الحمراء في مهرجان كان السينمائي بدورته الـ77، جدلاً واسعاً على وسائل التواصل الاجتماعي.

وذلك خلال حضورها إطلاق فيلم "الكونت دي مونت كريستو" لمخرجيه ألكسندر دي لا باتيليير، وماثيو ديلابورت.

وأثنى الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي على إطلالتها بفستانها الأسود والزهري الذي ظهرت فيه كفراشة، خاصةً مع عقدة الظهر الكبيرة، وجوارب اليدين باللون الأسود اللامع.

كما أثنوا على خياراتها بترك بشرتها على طبيعتها، فقط مع بعض مساحيق المكياج ذات الألوان الهادئة، وإسدال شعرها الطويل بين كتفيها بطريقة الكيرلي الجذابة لتتناسب مع ظهورها.

وفي الفيديو التالي نكشف تفاصيل إطلالة هيفاء وهبي خلال مهرجان كان السينمائي وكيف أثارت تجاعيد وجهها الجدل خلال المهرجان وماذا قال عنها رواد مواقع التواصل الاجتماعي.