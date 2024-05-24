400 جنيه نزول|مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 بعد قرار البنك المركزي

هبطت أسعار الذهب في مصر، بقوة بعد بيان البنك المركزي بشأن أسعار الفاءدة الساعات الماضية ، كما دعم التراجع ، هبوط سعر الأوقية عالميا بنحو 120 دولارا خلال الساعات الماضية، إذ يبحث الكثير عن سعر عيار 21 المحبب لدى المصريين، خاصة عند شراء المشغولات الذهبية المختلفة.

وجاء التراجع في سعر الذهب نتيجة هبو سعر الأوقية عالميا من نحو 2450 دولار لتسجل 2331 دولارا.

سعر الذهب عيار 18

وتراجعت أسعار الذهب عيار 18 لتسجل قربا من 2650 جنيها للبيع بعد 2725 جنيها للشراء ، ويظل منخفضا بقوة عن أعلى سعر في موجة الارتفاع التاريخية بنهاية يناير الماضي، والتي وصل خلالها إلى نحو 3500 جنيه بدون إضافات.

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أسعار الذهب اليوم عيار 21

ويبحث المقبلون ععلى الخطوبة عن سعر الذهب عيار 21، ويهتم الكثير بمعرفه ثمنه عند شراؤه من محلات الصاغة، فهو يهم شريحة كبيرة من المصريين، لشراء المشغولات الذهبية المختلفة للمناسبات.

الذهب

وعن سعر عيار 21 في مصر الآن، تراجع إلى نحو يلامس 3100 جنيها بعد نحو 3200 جنيه للشراء، ويكون حاليا متراجعا بفارق كبير أعلى قمة في نهاية يناير الماضي وهي 4050 جنيهًا بدون مصنعية، على خلفية هبوط الدولار وتوحيد سعر الصرف والقضاء على السوق الموازية.

سعر الذهب الآن

كما هبط سعر الجنيه الذهب والمهم لدى فئة كبيرة من الراغبين في الاستثمار وتجميد أموالهم، ويرغب الكثير في معرفة سعره يوميًا سواء للبيع أو الشراء بدون مصنعية وبالمصنعية، ويزن الجنيه الذهب 8 جرامات ويكون من عيار 24.

240 جنيه

سجل الجنيه الذهب تراجعا ليبدأ من نحو 25080 جنيه للشراء بعد 25480 جنيه، بفارق نحو 400 جنيها، فيما سجل 28000 جنيه للشراء في مارس، وبعد 30 إلى 32 ألف جنيه للشراء كأعلى سعر في يناير.

أسعار الذهب مباشر الآن

وفي هذا التقرير نقدم لكم آخر أسعار الذهب بكافة الأعيرة دون أي مصنعية، مع العلم أن هذه الأسعار قد تتغير على مدار اليوم حسب حركة السوق سعر الاوقية عالميا:

سعر الجرام عيار 24

سعر عيار 24 اليوم الجمعة في مصر : 3582 جنيها للشراء و 3554 جنيه للبيع .

سعر الذهب عيار 21

سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم الجمعة : 3135 جنيهات للشراء و 3110 جنيهات للبيع.

سعر الجرام عيار 18

سجّل سعر الجرام عيار 18 اليوم الجمعة : 2687 جنيهًا للشراء و 2665 جنيها للبيع.

سعر الجرام عيار 14

سجّل سعر الجرام عيار 14 اليوم الجمعة : 2090 جنيها للشراء.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه اليوم الجمعة عيار 24 : 25080 جنيها للشراء و 24880 جنيها للبيع.

سعر الذهب عيار 21 بالمصنعية

يعتبر سعر مصنعية الذهب والضريبة في محلات الصاغة، من أهم ما يبحث عنه الراغبين في شراء الذهب من محلات الصاغة والتي يمكن حسابها بكل سهولة.

يبدأ سعر مصنعية الذهب من نحو 80 جنيها وقد يصل إلى 200 جنيه على المشغولات حسب المشغولات نفسها وكيفية صناعتها، وفي بعض الحالات يكون سعر المصنعية والضريبة معا على عيار 21 للمشغولات نحو 170-200 جنيها، وعن سعر مصنعية السبائك تكون من نحو 35 فيما فوق للأكثر من 100 جرام، والأقل تعامل معاملة المشغولات، أما الذهب المستعمل تبدأ مصنعيته من نحو 30 جنيها بخلاف الضريبة.