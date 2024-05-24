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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

التبادل التجاري بين مصر والصين يُسجل 15.7 مليار دولار في 2023

صدى البلد

ترأس رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، اجتماعًا لـ"وحدة الصين"، لبحث ملفات التعاون المشترك، بحضور وزراء الكهرباء والصحة والتعاون الدولي، والمالية، والبيئة، ووالاتصالات والإسكان والزراعة والطيران المدني وقطاع الأعمال العام والتجارة والصناعة، ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

التبادل التجاري بين مصر والصين يُسجل 15.7 مليار دولار في 2023

وخلال اجتماع الخميس، استعرضت المهندسة راندة المنشاوي، مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، عدداً من مؤشرات التعاون المصري الصيني، مشيرة إلى أن حجم التبادل التجاري خلال عام 2023 وصل إلى 15.7 مليار دولار، فيما سجل حجم الصادرات المصرية إلى الصين في نفس العام 881 مليون دولار، كما وصل حجم الاستثمارات إلى 8 مليارات دولار من خلال أكثر من 2600 شركة ذات المساهمة الصينية.

وأضافت: "منطقة تيدا للتعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر والصين، يوجد بها حاليًا ما يزيد على 140 شركة في قطاعات صناعية ولوجستية وخدمية، بحجم استثمارات يتخطى 3.3 مليار دولار، وتوفر فرص عمل تصل إلى أكثر من 10 آلاف فرصة".

وتطرقت المهندسة راندة المنشاوي في حديثها، إلى ما تم عقده من الاجتماعات من جانب الأمانة التنفيذية لوحدة الصين مع وفد السفارة الصينية في القاهرة، وما تم من مناقشات تتعلق بدعم وتعزيز أطر التعاون المشترك، وما يتم العمل عليه بشأن توقيع عدد من الوثائق في مختلف المجالات.

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