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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أوبر ضحية للمرة الأولى..حيلة عصابة بزعامة فتاتين لسرقة سائق نقل ذكي بالجيزة

صدى البلد

 

تجري النيابة العامة بالجيزة تحقيقاتها مع عصابة تتزعمها فتاتين استدرجا سائق أوبر وتمكنا من سرقة امواله وهاتفه وفرا هاربين. 

كشفت التحقيقات أن عصابة مكونة من فتاتين وعاطلين قاموا بسرقة سائق سيارة أوبر بعد استدراجه بدائرة قسم شرطة الجيزة حيث تم الكشف عن تفاصيل الواقعة ببلاغ تلقاه المقدم هشام فتحي رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة بمديرية أمن الجيزة بلاغا من سائق سيارة أوبر يفيد بتعرضه للسرقة.

و أفاد المبلغ بقيام فتاتين بطلبه لتوصيلهما عبر التطبيق وفي الطريق طلبا التوقف لشراء أحد المشروبات وخلال ذلك حضر شخصين آخرين قاما بالتشاجر معه وقامت الفتاتين بسرقة مبلغ مالي وهاتف محمول وبعض المستلزمات من السيارة.

وبتشكيل فريق بحث بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة توصلت جهوده إلي تحديد هوية الجناة وتبين أنهم تشكيل عصابي تخصص في سرقة سائقي السيارات بأسلوب المغافلة، نجحت مباحث الجيزة في القاء القبض عليهم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

اوبر ضحية حيلة عصابة سرقة سائق نقل ذكي سائق نقل ذكي الجيزة

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