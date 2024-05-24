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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

تنطلق غدًا.. عقوبات رادعة لطلاب الدبلومات الفنية حال القيام بهذا الفعل

امتحانات الدبلومات
امتحانات الدبلومات الفنية 2024

امتحانات الدبلومات الفنية 2024 ..تستعد المدارس الحكومية لإجراء امتحانات نهاية العام 2024 للدبلومات الفنية ، حيث يؤدي 815 ألف طالب امتحانات الدبلومات بكافة أنواعها ، والتى من المقرر انطلاقها غدًا السبت الموافق 25 مايو امتحانات الدبلومات الفنية .

 

وواجه القانون عمليات الغش في الامتحانات، بضمانات لسير العملية في هدوء وسلام وحصول كل طالب على حقه، حيث أقر القانون عقوبات رادعة تصل للحبس والغرامة لكل طالب سولت له نفسه محاولة الغش في الامتحانات أو حيازة موبايل داخل اللجنة.

 

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815 ألف طالب يبدأون امتحانات الدبلومات الفنية غدا|التعليم: سنطبق القانون على الغشاشين

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20 صورة ترصد تجهيز استراحات المعلمين المشاركين في امتحانات الدبلومات الفنية 2024


عقوبة الغش فى الامتحانات

 

حدد القانون 205 لسنة 2020 والخاص بمكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات عقوبات لكل من شارك في تسريب الامتحانات وذلك للحفاظ على سير العملية التعليمية وعدم الإخلال بها.

وحدد القانون العقوبات المقررة على مسرب الامتحان كالتالى : -

 

"مـع عـدم الإخـلال بأحكام قـانون الطفـل الصادر بالقـانون رقـم 12 لسنة 1996، ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قــانون آخــر، يعاقب بالحبــس مـدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد علي مائتي ألف جنيه، كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأي وسيلة أسئلة الامتحانات أو أجوبتها أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية، بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات".

ويعاقب على الشروع في ارتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولي من هذه المـادة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين.


عقوبة حيازة الموبايل داخل لجنة الامتحانات
 

وفقا للمادة الثانية من قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل المشار اليه يعاقب بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد علي 10 آلاف جنيه كل من حاز بلجان الامتحانات أثناء انعقادها دون مقتضى أي من أجهزة الهواتف المحمولة أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية أو أي من أجهزة التقنية الحديثة أيا كان نوعها   بقصد الغش او المساعدة فى ارتكاب الأفعال المنصوص عليها فى المادة "1" من هذا القانون ، و تقضي المحكمة بمصادرة الأجهزة.

 

التعليم : تطبيق القانون على الغشاشين 

 


جدير بالذكر أن أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن انطلاق امتحانات الدبلومات الفنية 2024  بكافة النوعيات (صناعي – زراعي – تجاري – فندقي) في كافة أنظمة التقدم (نظام السنوات الثلاث – إعداد مهني – نظام السنوات الخمس – تعليم وتدريب مزدوج – تكنولوجيا تطبيقية) على مستوى الجمهورية للعام الدراسي الحالي 2023 / 2024، اعتبارا من غد السبت الموافق 25 مايو 2024 للامتحانات التحريرية.

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