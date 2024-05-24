عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الكنيسة الأسقفية تودع القس عادل توما | صور

الآباء الكهنة
الآباء الكهنة

صلى اليوم المطران الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجيلكانية، خدمة شكر لحياة القس الراحل عادل توما، بمشاركة قساوسة الكنيسة الأسقفية.

شارك رئيس الأساقفة مصليًا: الروح القدس المعزي هو الذي سيعطينا كل تعزيه نحتاج إليها،  نشكر الله لأن أعطانا خادمهُ القس عادل ليحيا بيننا ويلمس حياتنا بحضور الله المُحب، مستكملاً: لأن حب الله له يفوق كل محبتنا جميعاً فهو سيحول الموت لفجر حياة جديدة ويعزينا محولاً حزن الفراق إلى فرح السماء.

وأعرب المطران الدكتور منير حنا رئيس الأساقفة الشرفي عن حزنه قائلاً: من الصعب علي أن أودع أحد أبنائي الغالي، ولكن أنا لم أجد شيئا لأقولهُ كما قال داود النبي "صَمَتُّ. لاَ أَفْتَحُ فَمِي، لأَنَّكَ أَنْتَ فَعَلْتَ." (مز 39: 9)، مستكملاً: القس عادل كان يمتاز إن في قلبهُ دعوة للخدمة دائماً ليس فقط للكنيسة بل للمجتمع، نحن نقتضي بأُثره في حياتنا ونشهد عن مسيرته المحبه لسيده.

الجدير بالذكر أن القس عادل توما خدم بمركز الرعاية الأسقفية (ابيسكوكير) في القاهرة، من ثم التحق بكلية اللاهوت الأسقفية وفي هذه الأثناء كان يعمل مدير للمركز الاجتماعي الأسقفي بعين شمس، وبعد أن أنهى دراسته اللاهوتية، خدم بكنيسة المخلص بالسويس كخادم علماني، ثم رُسم شماسًا في الكنيسة لمدة خمس سنوات، وبعد ذلك رُسم قسًا بكاتدرائية القديس مرقس بالإسكندرية، وفي عام ٢٠١٩ إنتقل إلى كنيسة السويس ليصبح راعيا لها.

الدكتور سامي فوزي الأسقفية الكنيسة الأسقفية رئيس الأساقفة كنيسة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

500 جنيه دفعة واحدة|مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 بعد قرار البنك المركزي

12 درجة| الأرصاد تكشف مفاجأة بشأن حالة الطقس على القاهرة

تحرك مفاجئ.. أسعار الدواجن والبيض فى البورصة اليوم السبت

مصطفى بكري: إخواني هارب يصل مصر خلال 48 ساعة وينوي تسليم نفسه للسلطات

ارتفاع مؤقت.. السعر المتوقع للدولار مقابل الجنيه خلال الفترة القادمة|خاص

أخبار الفن| عقد قران ابنة علاء مرسي.. سفر زوجة عصام صاصا

هوت شورت .. ياسمين رئيس تثير الجدل يوم حنّتها

عودة قوية للموجة الحارة.. الأرصاد تُحذر من ارتفاع درجات الحرارة خلال الأسبوع

موضوعات متعلقة

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية يصلي خدمة تثبيت أعضاء جدد بالكنيسة الأسقفية

بحضور رئيس أساقفة الأسقفية.. كنيسة الصم تحتفل ببدء خدمة مدارس الأحد للأطفال

ترشيحاتنا

375 قرشًا| مفاجأة في سعر الدولار بعد ساعات من قرار البنك المركزي

وزير الدفاع الأمريكي يخضع لإجراءات طبية ونائبته تدير شؤون البنتاجون

امتحانات الدبلومات الفنية 2024| «عمليات التعليم» تتابع وصول أوراق الأسئلة إلى اللجان

أخبار التكنولوجيا|أقوى موبايل أوبو رينو للفئة المتوسطة.. وأحدث موبايل سامسونج في السوق بسعر مناسب

الجمهور هيروح مبسوط.. تعليق ناري من خالد الغندور على مباراة الأهلي والنرجي

عقوبة كبيرة.. خبر غير سار لتجار الدولار بالسوق السوداء


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تجنب هذه الأطعمة.. أخطاء تسبب مشكلات صحية أثناء أداء مناسك الحج

8 نصائح للحفاظ على النباتات المنزلية في الجو الحار

فى عيد ميلاد ناهد السباعي.. ألغت حفلها زفافها ولم تحضر جنازة والدتها

فى 5 خطوات بسيطة..علم طفلك كيف يكون مستقلا وواثق من نفسه

فيديو

فى عيد ميلاد ناهد السباعي.. ألغت حفلها زفافها ولم تحضر جنازة والدتها

بحضور النجوم.. دعاء عامر تحتفل بزفاف ابنها

قرارات عاجلة من محكمة العدل الدولية بسبب الأوضاع في رفح الفلسطينية.. فيديو

الأهلي يفقد نجمه أمام الترجي.. آخر استعدادات نهائي دوري الأبطال|تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب : عطش إسرائيل

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: كلهم سقطوا في مستنقع غزة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 41

محيي الكردوسي

محيي الكردوسي يكتب : أردوغان والدستور .. وحلم البقاء في الحكم

النائبة عفاف زهران

عفاف زهران تكتب: مصر والمنتدى العالمي للتعليم

أحمد إسماعيل صبره

أحمد إسماعيل صبره يكتب : مشروع ريادة لتأهيل الكوادر الشبابية.. استثمار في المستقبل

إسلام جمال

إسلام جمال يكتب: يا مرحب بالزمالك!

محمد أمين

محمد أمين يكتب: معارك خلخلة الشعوب

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-