ضياء رشوان مهاجما سي إن إن: ما حدث سقطة كبيرة

شن ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، هجوما حادا على "سي إن إن"، مشيرا الى أنها وقعت في سقطة حقيقية.



وأضاف ضياء رشوان، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، أن تقرير سي إن إن يرتكب لثلاث مصادر مجهلة وعن مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس.



وتابع ضياء رشوان، أن هناك اربع جهات حضرت المفاوضات وال سي إن إن لم تأتي بمصدر واحد منهم، لافتا إلى أن ما حدث سقطة كبيرة وقعت فيها هذه الوسيلة الإعلامية.