توافر البراندات وتراجع الأسعار.. بشرى سارة من شعبة الملابس قبل عيد الأضحى

توقع خالد فايد نائب رئيس شعبة الملابس الجاهزة بغرفة القاهرة التجارية، استمرار استقرار أسعار الملابس الجاهزة في مصر "الرجالي- الحريمي – الأطفالي" خلال فترة عيد الأضحى لعام 2024، بالتزامن مع هدوء الأوضاع في قطاع صناعة الملابس بعد قرارات البنك المركزي في 6 مارس الماضي التي قضت على وجود سعرين للعملة في مصر.

استقرار أسعار الملابس قبل عيد الأضحى

وأضاف في تصريحات له اليوم السبت، أن سوق الملابس عاد إلى التعامل بالنظام الآجل في عمليات البيع بالجملة، والذي كان قد اختفي خلال فترة اضطراب سعر العملة، نتيجة استمرار صعود الدولار في مصر، ولكن الآن مع ثبات سعر الدولار وتوافره فإن الأمور في سوق الملابس الجاهزة عادت إلى الاستقرار مرة أخرى وانتظام النشاط التصنيعي وتوسعه.

وأشار نائب رئيس شعبة الملابس الجاهزة بغرفة القاهرة التجارية، إلى أن المبيعات تشهد حالة من الهدوء حاليًا، متوقعاً حدوث نشاط بيعي وتحرك في المبيعات خلال فترة ما قبل عيد الأضحى المبارك بأيام قليلة.

توافر المزيد من البراندات

وأكد خالد فايد، أن سوق الملابس يشهد دخول استثمارات جديدة مرتقبة حاليًا من بعض الدول وعلى رأسها تركيا، مما سيكون له انعكاس إيجابي على توافر المزيد من البراندات في السوق المصري، إضافة إلى زيادة الصادرات.

وأشار "فايد"، إلى أن مصر لديها صناعة ملابس متطورة للغاية، والدليل أننا نصدر لأكبر دول أوروبا وأمريكا، ولدينا اطلاع على كل خطوط الموضة فى العالم من ناحية الطباعة والأقمشة ونوعيتها والتصميمات، وهناك تطور فى منظومة المعارض لهذا القطاع.