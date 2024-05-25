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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مشهد حضاري مشرّف .. أبو العينين يهنئ الأهلي بـ كأس أفريقيا

صدى البلد

أكد الإعلامي أحمد موسى،  أن النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب وجه تهنئة للنادي الأهلي بعد تحقيق لقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الثانية عشرة في تاريخه.

 

أحمد موسى عن تهنئة الزمالك للأهلي: هي دي الروح الرياضية

 وقال الإعلامي احمد موسى في برنامجه “ على مسئوليتي ” المذاع على قناة “ صدى البلد”، :"أبو العينين هنأ الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي وأعضاء المجلس وجماهير القلعة الحمراء العظيمة على التتويج ببطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة الـ12 في تاريخه".

 

وأضاف أحمد موسى:" أبو العينين قال «قدم اللاعبون مباراة رائعة وأداء مشرف أمام فريق الترجي واستحقوا البطولة عن جدارة بروح وإصرار على الفوز لإسعاد المصريين وجماهير الأهلي الذين ظهروا في مشهد حضاري مشرف اليوم في استاد القاهرة »".

 

وتابع أحمد موسى :" وأكمل أبو العينين « كل التحية للاعبي الترجي التونسي الذين قدموا أداء قوي و روح رياضية رائعة خلال مباراتي الذهاب والإياب، ألف مبروك للأهلي وجماهيره العريقة الاحتفاظ بـ «الأميرة الإفريقية» ، وتمنياتي بمزيد من البطولات للفرق المصرية ومزيد من النجاح والإنجازات للرياضة المصرية»".

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