أحمد موسى عن تهنئة الزمالك للأهلي: هي دي الروح الرياضية

علق الإعلامي أحمد موسى، على تهنئة نادي الزمالك للنادي الأهلي بمناسبة فوز الأهلي بدوري أبطال إفريقيا.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه “ على مسئوليتي ” المذاع على قناة “ صدى البلد”، :" هي دي الروح الرياضية.. وشكرا للكابتن حسين لبيب ".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى :" شكرا نادي الزمالك ودي الروح الرياضية التي يجب أن تتواجد بين كل الأندية المصرية ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى: "نشهد صفحة جديدة بين الكبيرين الأهلي والزمالك وهذه روح طيبة".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى: "الروح الرياضية تنعكس على تصرفات الجماهير".