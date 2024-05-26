لو رايح الحج.. اعرف التطعيمات اللازمة ضد الأمراض المعدية

يسعى الحجاج إلي تجهيز الأوراق والمستندات المطلوبة من أجل أداء فريضة الحج والتي من بينها وجود شهادة صحية من وزارة الصحة والمدرج بها التطعيمات بمدة لا تقل عن 10 أيام.

ويمكن أن يحصل المواطنين الذين يستعدون لأداء فريضة الحج الحصول علي تطعيمات الأمراض المعدية: فيروس كورونا والالتهاب السحائي من خلال المكاتب التي توفرها الوزارة للحجاج.

التطعيمات المطلوبة قبل أداء فريضة الحج



هناك عدة إجراءات يجب على الراغبين في أداء مناسك الحج استكمالها، والتي من ضمنها تلقي التطعيمات، وتأتي التطعيمات كما يلي :-

- جرعة من لقاح كوفيد-1.

- جرعة من لقاح الأنفلونزا لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، على أن تكون الجرعتين خلال العام الجاري 1445.

- تطعيم الالتهاب السحائي مع الحصول على شهادة سارية المفعول تثبت تطعيم الحاج بجرعة واحدة من اللقاح الرباعي ACYW135 ضد فيروس الالتهاب السحائي.

- تلقى التطعيم يجب أن يكون قبل السفر بمدة لا تقل عن 10 أيام ولا تزيد عن 5 سنوات ويتم الحصول على الشهادة من جميع مكاتب التطعيم الدولية بكل المحافظات.

تعليمات وزارة الصحة المصرية للحجاج

- لأصحاب الأمراض المزمنة عليهم استشارة الطبيب، للتأكد من استقرار الحالة الصحية إضافة إلى اصطحاب كمية وفيرة من العلاجات الخاصة بهم خلال فترة الحج.

- يجب على أصحاب الأمراض المزمنة اصطحاب تقارير طبية توضح تفاصيل الحالة الصحية والأدوية وجرعاتها وأي تعليمات إضافية خاصة بالحالة الصحية.

- تجنب الحجاج للتعرض لأشعة الشمس، وارتداء الملابس البيضاء والحرص على شرب السوائل، واستخدام المظلة.

شروط الحصول على تصريح الحج



وهناك مجموعة من الشروط الواجب توافرها من أجل الحصول على تصريح الحج عبر أبشر وذلك وفقا لما يلي :-

- لابد من أن يقوم الشخص بِدفع جميع الرسوم والمصاريف المرتبطة بالترخيص.

- يشترط تقديم وثيقة تثبت عدم وجود أي مرض معدي أو مزمن.

- يجب ألا يقل عمر الشخص عن 18 ام وأا يزيد عن 65 عام.

- ضرورة تلقي جميع اللقاحات المطلوبة.

- يشترط إحضار جواز سفر ساري المدة التي لا تقل عن ستة أشهر.

- يشترط إحضار جميع المستندات والوثائق الرسمية.

- يفضل أن يكون الشخص المتقدم يقوم بالحج لأول مرة لأنه تكون لهم الأولوية.

- يلزم التسجيل عبر الموقع الرسمي الإلكتروني.

- من الضروري تثبيت الحجز من خلال وكالات الأسفار الموثوقة.

طريقة التسجيل في الحج

- يتم الدخول إلى منصة أبشر الرسمية

- يتم النقر على خيار خدمات إلكترونية.

- يتم التحقق من وضع التصريح.

- فى هذه الخطوة يتم كتابة البيانات المطلوبة يلزم كتابتها بالشكل الصحيح والتأكد من ذلك.

- كتابة رمز التحقق المرئي.

- الضغط على خيار استفسار عن حالة التصريح.

- في النهاية طريقة طباعة التصريح الخاص بالحج