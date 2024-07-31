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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

من المطبخ الهندي.. طريقة عمل البرياني بالدجاج والزبادي

طريقة عمل البرياني
طريقة عمل البرياني بالدجاج والزبادي ​

يعتبر طرقة عمل البرياني بالدجاج والزبادي من وصفات المطبخ الهندي، والتي اشتهرت في العالم كله بوقت قصير، وهو عبارة عن طبق من الأرز المطهو مع الدجاج أو اللحم، أو الخضار. لكن أهم ما يميزه هو التتبيلة الخاصة المستخدمة في تحضيره.

 

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وقدم الشيف سنان بطرس طريقة عمل البرياني بالدجاج والزبادي، وهي من الأكلات الهندية الشهية، والتي يمكن تحضيره في المنزل في أقل من ساعة ونصف، وتكفي هذه الوصفة لحوالي 8 أشخاص، وإليكم الوصفة بالتفصيل.

 

طريقة عمل البرياني بالدجاج والزبادي

طريقة عمل البرياني بالدجاج والزبادي

 

مقادير طريقة عمل البرياني دجاج بالزبادي :

4 ملعقة كبيرة زيت

4 حبة بطاطس، مقسمة أنصاف

2 فص ثوم مفروم2 حبة بصل، مفرومة

1 ملعقة كبيرة زنجبيل طازج، مفروم

½ ملعقة صغيرة شطة

½ ملعقة صغيرة كركم

1 ملعقة صغيرة كمون

ملح و فلفل، حسب الرغبة

2 حبة طماطم، مفرومة

2 ملعقة كبيرة زبادي

2 ملعقة كبيرة نعناع طازج، مفروم

½ ملعقة صغير هيل مطحون

1 عود قرفة

½ 1 كيلو جرام دجاج مخلي، مقطع مكعبات

 

مقادير الأرز :

½ 2 ملعقة كبيرة زيت

1 حبة بصل، مفرومة

رشّة زعفران

5 حبة هيل

3 عود قرنفل

1 عود قرفة

½ ملعقة صغيرة زنجبيل

500 جرام أرز بسمتي

4 كوب مرق دجاج

ملح وفلفل، حسب الرغبة

 

طريقة عمل البرياني الدجاج بالزبادي :

_ في قدر كبير على النار، نسخن ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون. 

_ تضاف البطاطس ونحمرها حتى يتحول لونها إلى البني، ونرفع البطاطس عن القدر ونتركها جانبا.

 

_ في قدر كبير على النار، نسخن ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون، وتضاف البطاطس ونحمرها حتى يتحول لونها إلى البني، ونرفع البطاطس عن القدر ونتركها جانبا.

 

_ تضاف باقي كمية الزيت ثم نحمر فيه البصل، الثوم والزنجبيل، ونقلب المزيج حتى يصبح لون البصل ذهبي، وتضاف الشطة، الملح، الفلفل، الكركم، الكمون والطماطم، ونقلب المزيج لمدة 5 دقائق.

 

_ يضاف الزبادي، النعناع، الهيل والقرفة، ونغطي القدر ونستمر في الطهي على نار خفيفة، مع التقليب من الحين للآخر، حتى تبدأ يثخن قوام المزيج، ويضاف بعض الماء الساخن إذا وجدتِ المزيج جافا وبحاجة إلى الماء.

 

_ عندما يثخن قوام المزيج، تضاغ قطع الدجاج ونقلبها جيداً حتى تتجانس المكونات، ونغطي القدر ونتركه على نار خفيفة لمدة 45 دقيقة.

 

_ لعمل الأرز: نغسل الأرز ونصفه جيداً من الماء.

 

_ نسخن الزيت في قدر كبير على نار متوسطة، ويضاف البصل ونقلبه حتى يصبح ذهبي اللون، 

 

_ يضاف الزعفران، الهيل، القرنفل، القرفة، الفلفل، الزنجبيل والأرز. 

 

_ نقلب المزيج جيدا، ونسخّن مرق الدجاج مع الملح في قدر منفصل، ثم يضاف إلى الأرز ونقلب جيدا.

 

_ نضع مزيج الدجاج والبطاطس إلى الأرز، ونقلب البرياني برفق، ثم نغطي القدر ونتركه يطهى على نار خفيفة لمدة 20 دقيقة، ثم يقدم ساخناً.

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