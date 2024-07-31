ضمن فعاليات المسرح القومي.. عرض «النقطة العميا» اليوم

يعرض اليوم، الأربعاء، ضمن فعاليات الدورة 17 من مهرجان المسرح القومي، مسرحية “النقطة العميا”، في قاعة مسرح الغد.

ومن المقرر بدء عرض مسرحية “النقطة العميا” في تمام السابعة مساءً، بحضور لجنة التحكيم.

العرض إنتاج فرقة مسرح الغد بقيادة الفنان سامح مجاهد، وتحت إشراف المخرج الكبير خالد جلال، رئيس البيت الفني للمسرح.

"النقطة العميا" بطولة نور محمود، وهي أول تجربة مسرحية له، ويشاركه أحمد السلكاوي، وأحمد عثمان، وحسام فياض، وهايدي بركات، وعمر صلاح الدين.

أحداث المسرحية تدور حول عطل يصيب سيارة آدم الذي يجسده "نور محمود"، أثناء عاصفة شديدة، مما يضطره إلى اللجوء لأقرب بيت ليجد بداخله ثلاثة أساتذة في القانون يلعبون لعبة غريبة تدعى المحكمة وتكتمل عناصر اللعبة بحضوره، ليجد نفسه متورطاً في قبضة المحكمة ويحاول إيجاد طريق للخروج من هذه اللعبة.