نتيجة الدور الثاني لـ امتحانات الطلاب المصريين بالخارج عبر هذا الرابط ..الآن

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني نتيجة الدور الثاني لـ امتحانات ابناؤنا في الخارج للعام الدراسي 2023 / 2024

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه يمكن الآن الاستعلام عن نتيجة الدور الثاني لـ امتحانات ابناؤنا في الخارج للعام الدراسي 2023 / 2024 من خلال الرابط التالي :

https://sabroad-register.emis.gov.eg/Identity/Account/Login?ReturnUrl=%2F

وعلى رابط نتيجة الدور الثاني لـ امتحانات ابناؤنا في الخارج للعام الدراسي 2023 / 2024 ، يمكن للطالب الضغط على تسجيل الدخول بحساب Microsoft اذا كان يمتلك حساب مسبق على O365 ، وفي حالة عدم وجود حساب فيمكن للطالب إنشاء حساب جديد من خلال Outlook - Live - Hotmail أو الصغط على تسجيل الدخول بحساب Google اذا كان يمتلك حساب Gmail مسبق او إنشاء حساب جديد من خلال Gmail

وكانت قد عقدت امتحانات أبناؤنا فى الخارج 2024 الدور الثاني - ابتداءا من يوم السبت الموافق 13 يوليو 2024 وفقاً لجداول الامتحانات المعلنة على منصة أبناؤنا في الخارج على موقع وزارة التربية والتعليم ، كما عقدت امتحانات تحديد المستوى يوم السبت الموافق ۲۰۲/۷/۱۳ من الصف الأول بمرحلة رياض الأطفال وحتى الصف الثاني الثانوي وفقاً لجداول الامتحانات المعلنة على المنصة الالكترونية ، وذلك مقابل سداد مبلغ ١٥٠ دولار امريكي عن امتحانات الدور الثاني للطلاب الجدد فقط) أو امتحانات تحديد المستوى ۲۰۲٤/٢٠٢٣ عن كل طالب في أي مرحلة دراسية .