السر وراء اغتيـ ال هنية في إيران| خبير يكشف: لماذا ليست قطر أو تركيا؟

أصابت حالة كبيرة من الحزن والألم أسرة رئيس المكتب السياسي لحركة حمـ اس إسماعيل هنية، الذي اغتـ اله الاحتلال الإسرائيلي في العاصمة الإيرانية طهران فجر اليوم.

وقالت سارة إسماعيل، ابنة إسماعيل هنية، عبر حسابها على منصة إكس: "انكسر ضهري يابا وين رحت وسبت حبيبة قلبك سارة وين يابا".

استشهاد إسماعيل هنية

وفي فجر اليوم، قام جيش الاحتلال الإسرائيلي باغتيـ ال رئيس المكتب السياسي لحركة حمـ اس إسماعيل هنية في تطور كبير لعمليات الاغتيـ ال الإسرائيلية.

وقالت مصادر إيرانية، إن اغتيـ ال إسماعيل هنية في طهران تم بصاروخ مُوجّه، ونتج عن استهداف مقر إقامته في طهران.

وأوضحت المصادر أن اغتيـ ال إسماعيل هنية تم في تمام الساعة 2 فجرًا بتوقيت طهران، بصاروخ مباشر مُوجّه نحو جسده، مع مرافقه وسيم أبو شعبان باستهداف مقر إقامتهما بطهران، مؤكدة أن اغتيـ ال هنية تم في مكان نومه.

وبعد استشهاد إسماعيل هنية، أعلنت حركة حمـ اس، صباح اليوم الأربعاء، اغتيـال رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية إثر غارة إسرائيلية غادرة على مقر إقامته في طهران، بعد مشاركته في احتفال تنصيب الرئيس الإيراني الجديد.

وأكد الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأربعاء، استشهاد إسماعيل هنية وأحد حراسه الشخصيين بعد استهداف مقر إقامته في العاصمة طهران.

عمليتين اغتيـ ال وليس هنية فقط

وقال بيان صادر عن إدارة العلاقات العامة في الحرس الثوري الإيراني، إن الهجوم نفذ في وقت مبكر من صباح الأربعاء، مضيفًا أن التحقيق جار لمعرفة سبب الحادث، ولم تكن عملية اغتيـ ال إسماعيل هنية هي الأولي، حيث نفذت إسرائيل عشرات عمليات الاغتيـ ال التي طالت الكوادر السياسية والعسكرية منذ نشوء حركة المقاومة الفلسطينية.

وفي هذا الصدد، قال أيمن الرقب، عضو حركة فتح، وأستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، إن تنفيذ الاحتلال الإسرائيلي لعمليتين اغتيـ ال، الأول فؤاد شكر في لبنان، وإسماعيل رئيس المكتب السياسي لحركة حمـ اس في طهران، لم يجرؤ نتنياهو عليهما إلا إذا كان مطمئنا من محدودية الرد على هذه العمليات.

وأضاف الرقب- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أنه كان هناك بحث من جانب الكيان الصهيوني للحصول على فرصة لاغتيـ ال هنية، وكانت هذه الفرصة في قلب مدينة طهران الإيرانية في أثناء ذهابه للمشاركة في تنصيب الرئيس الإيراني الجديد.

السبب في اغتيـ ال هنية

وأشار الرقب، إلى أن السبب في اغتيـ ال هنية في طهران وليس الدوحة أو أسطنبول في تركيا، لأن هناك علاقات متبادلة بين هذه الدول مع الاحتلال الإسرائيلي، وبالتالي فإن الإقدام على ذلك يعتبر إنهاء للعلاقات الدبلوماسية بشكل كامل.

ومن جانبه، علق الإعلامي والكاتب الصحفي مصطفى بكري، على اغتيـ ال اسماعيل هنية رئيس حركة حمـ اس، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي أكس.

وكتب: "إستشهاد المناضل إسماعيل هنيه لن يهزم عقيدة المقاتلين ، ولن ينل من صمودهم وتضحياتهم ، بل سيمثل علامة فارقة تدفع بهم إلي الأمام . لقد قال هنية: إن حركة حمـ اس تقدم قادتها ومؤسسيها شهداء من أجل كرامة شعبنا، وهذه الإستهدافات لن تزيدنا إلا قوة وصلابه وعزيمه لاتلين، رحم الله البطل الشهيد، والذي سيمثل استشهاده دفعة جديده لصمود المقاتلين في مواجهة العدو الصهيوني".

وعلق وزير الدفاع الأمريكي على اغتيـ ال رئيس المكتب السياسي لحركة حمـ اس، إسماعيل هنية في العاصمة الإيرانية طهران، وقال: «علمت بهذا الخبر وليس لدي المزيد بهذا الصدد».

ونوهت وزارة الخارجية الإيرانية إلى أن الجهات المختصة لا تزال تحقق في أبعاد وتفاصيل اغتيـ ال هنية، مضيفة: «دماء المجاهد المناضل للخلاص من براثن المحتلين الصهاينة لن يذهب هدرًا أبدًا».

وجدير بالذكر، أن النهج الإسرائيلي لا يعترف بالقوانين الدولية ولا بمواثيق الإنسانية، فراح يضرب عرض الحائط بجميع القرارات الدولية والمواقف المستنكرة لأفعال العدوان الغاشم على الشعب الفلسطيني.