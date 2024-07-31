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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

انقطاع مياه الشرب 6 ساعات عن منطقة عرب المدابغ بأسيوط

انقطاع المياه
انقطاع المياه

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، عن انقطاع مياه الشرب ٦ ساعات عن منطقة عرب المدابغ لاستكمال خطة الاحلال والتجديد وذلك عن طريق لضم خط الطرد الجديد بالخط القائم الخاص بمحطة صرف صحي الشادر بمنطقة غرب أسيوط.

وأكد المهندس على الشرقاوي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، أن اتمام أعمال لضم خط الطرد ستستغرق 6 ساعات بداية من الساعة العاشرة مساء يوم الأربعاء الموافق 31 يوليو 2024م حتى الساعة الرابعة فجر الخميس الموافق 1 أغسطس 2024م ، الأمر الذي قد ينتج عنه قطع المياه عن منطقة عرب المدابغ.

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وتعلم الشركة أن جميع قنوات التواصل من خط الساخن 125 من أى تليفون أرضى، أو من أى محمول 01280733990، أو على رقم 01285000125 والواتس01206179891، أو الصفحة الرسمية للشركة أو موقعها الرسمي والمتاح على http://ascww.org/public/ ووالموبيل أبليكيشن، وبرامج الــCMSلاستقبال الشكاوى الالكترونية على أتم الاستعداد لتلقى اى شكوى أو اى احتياج لسيارات مياه كما تطمئن الشركة عملائها الكرام انه سوف يتم ارسال سيارات مياه شرب نقية لسد الاحتياج طوال فترة الانقطاع .

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