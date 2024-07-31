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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

«تنفيذي كفر الشيخ» يوافق على 9 قرارات مهمة.. اعرف التفاصيل

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ

وافق المجلس التنفيذى لمحافظة كفرالشيخ، برئاسة اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، على عدد من القرارات المهمة.

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جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، واللواء عبدالغفار الديب، السكرتير العام المساعد لمحافظة كفرالشيخ، واللواء سامح العزب، مدير الإدارة العامة لمرور كفرالشيخ، والدكتورة أماني شاكر، نائب رئيس جامعة كفرالشيخ، ورؤساء المراكز والمدن، ووكلاء الوزارات، وأحمد إسماعيل، مدير إدارة شئون المجالس، وأعضاء برلمان شباب كفرالشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية.

قرارات مهمة لـ تنفيذي كفر الشيخ 

وافق المجلس التنفيذى لمحافظة كفر الشيخ على القرارات الآتية :

1- إنشاء وحدة صحية بناحية قرية المطارفة التابعة للوحدة المحلية لقرية الربع مركز بلطيم، وذلك للمصلحة العامة.  

2- إطلاق اسم اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ السابق، على المحور الجديد بداية من طريق سخا كفرالشيخ «مركز التنمية الشبابية» حتى طريق رافد طنطا كفر الشيخ، باسم محور "اللواء جمال نورالدين".

3- تغيير اسم مدرسة الشهيد محمد قاسم عبدالوهاب قاسم الإعدادية الجديدة، لتصبح باسم مدرسة الشهيد محمد قاسم عبد الوهاب قاسم للتعليم الأساسى بقرية أبو طبل بمركز كفر الشيخ.

4- إقامة مدرسة السباعية الإبتدائية الجديدة، بمركز بلطيم بمساحة  1830.75 مترًا مربعًا  واستثناء المدرسة من شرط القرب من المقابر بعد إتاحة منطقة فاصلة من سور المدرسة فى حدود 10 أمتار عن سور الجبانات وسياج شجرى بمحيط المدرسة من الخارج.

5- تخصيص مساحة 350 مترًا مربعًا ملك الوحدة المحلية لقرية المرابعين، لإقامة محطة رفع للصرف الصحى عليها لقرية نصره والشيلان وتوابعها لخدمة أهالى القرية.

6- تخصيص مساحة 350 مترًا مربعًا ملك الوحدة المحلية لقرية المرابعين، لإقامة محطة رفع للصرف الصحي عليها لقرية المرابعين وقرية الخضيرى لخدمة الأهالى.

7- تخصيص مساحة 350 مترًا مربعًا الواقعة بناحية الشمارقة مركز كفرالشيخ، لإقامة محطة رفع للصرف الصحى عليها لادراجها ضمن مبادرة حياة كريمة.

8- تخصيص مساحة 400م2 الواقعة بناحية جمعية قراجة، إصلاح زراعى، بقرية اسحاقة مركز كفرالشيخ، لإقامة محطة رفع للصرف الصحى لإدراجها ضمن مبادرة حياة كريمة.

9- تخصيص مساحة 280 متراً مربعاً أرض فضاء داخل الحيز العمرانى لقرية الشمارقة مركز كفرالشيخ، لإقامة مجمع تنموى خدمى على أن يخصص الطابق الأرضى مكتب بريد نموذجى بالجهود الذاتية وعلى نفقة الأهالى وتكون باقى الطوابق خدمات عامة للقرية.

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