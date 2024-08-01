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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

ننشر تفاصيل إطلاق «ملتقى الجسر العربي» في الرياض بمشاركة مصر و6 دول عربية

صدى البلد

تنطلق فعاليات  ملتقي الجسر العربي من العاصمة السعودية الرياض في يناير 2025 بمشاركة الهيئات الحكومية والمؤسسات الدولية والعربية لـ 7 دول هى مصر ، السعودية، الإمارات ، قطر ، الكويت ، البحرين وسلطنة عمان.


وكشفت د.جانا مطراوي المدير التنفيذى للجهة  المنظمة لملتقى الجسر العربي خلال مؤتمر عن أهداف الملتقي فى دعم التعاون الاقتصادي والروابط التجارية بين الدول المشاركة من خلال توفير منصة لتبادل الخبرات والمعرفة واستكشاف فرص الاستثمار في مختلف القطاعات "التكنولوجيا والسياحة والصناعة والطاقة وغيرها".

وأضافت «مطراوي» أن الأهداف الرئيسية لملتقى الجسر العربي تكمن في عدة نقاط هي جذب وتشجيع الاستثمارات المباشرة والتعاون الاستراتيجي بين القطاعين العام والخاص فى البلدان المشاركة وخلق فرص جديدة ومشروبات مشتركة.

ونوهت إلى تسهيل توقيع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري، وتسليط الضوء على الإصلاحات الاقتصادية والتشريعات التي تدعم تطوير مناخ الاستثمار فى الدول المشاركة.

ولفتت إلى ضرورة بناء شراكات طويلة الأمد لتعزيز التعاون الثنائي وتحقيق الرخاء الاقتصادي، والتعريف بفرص الاستثمار من خلال عرض الفرص وتحليل بيئة الاستثمار في مصر ودول الخليج لتعزيز فهم الأسواق الجديدة.

وأكدت أهمية إطلاق المشروعات المشتركة وتعزيز الشراكات في قطاعات الطاقة والصناعة والسياحة والتكنولوجيا والبنية التحتية.

وقالت إنه ضرورة تبادل أفضل الممارسات والخبرات فى مجال الإستثمار وإدارة المشروعات لتعزيز الكفاءة والفعالية، ورفع الوعي بأهمية التعاون الاقتصادي بين الدول العربية ودورها على الساحة الدولية.

وأشارت إلى أن فعاليات الملتقي تضم عددًا من الجلسات النقاشية والعروض التقديمية التي تتيح فرصة للتواصل بين المستثمرين وتوقيع اتفاقيات التعاون مما يساهم من تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في جميع الدول المشاركة .. بالإضافة إلى أن ملتقى الجسر العربي يمكن الشركات من توسيع نطاق عملها الجغرافي والحصول على رؤى إستراتيجية حول الأسواق الجديدة حيث توفر النقاشات والجلسات الفنية معلومات قيمة حول تحديات السوق مما يساعد هذه الشركات فى إتخاذ قرارات صائبة وكذلك يوفر الملتقي قرصة لتعزيز الوعي بالعلامة التجارية وتسويق المنتجات فى الاسواق الجديدة.

واختتمت مطراوي كلمتها بأن 
رؤية الملتقي لعام 2030 تطمح ان يكون الجسر العربي المنتدي الرائد لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين رجال الأعمال والمستثمرين والحكومات فى العالم العربي ومنطقة الخليج.

استثمار تكنولوجيا الصناعة قطر سلطنة عمان الامارات البنية التحتية الدول العربية الاسواق المؤسسات الدولية تشجيع الاستثمار بنية التحتية لسعودية الصناعة والطاقة والطاقة الصناعة والسياحة تعزيز الشراكات

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