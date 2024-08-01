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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

وفد جامعة المنصورة يزور الملحقيتين الثقافيتين لدولتي الكويت والبحرين

صورة من الحدث
صورة من الحدث

زارت إدارة الطلاب الوافدين بالجامعة الملحقية الثقافية لدولة الكويت بالقاهرة والملحقية الثقافية لمملكة البحرين بالقاهرة.

تضمن الوفد الدكتور المعتصم بالله مصطفى البحراوي، المشرف العام على إدارة الطلاب الوافدين بجامعة المنصورة، والدكتورة شيماء عبد الوهاب، نائب المشرف العام لقطاع الدراسات العليا والبحوث، والدكتور أحمد صلاح، نائب المشرف العام لقطاع شئون الطلاب. 

وقد كان في استقبال وفد جامعة المنصورة، من الجانب الكويتي الدكتور خالد عبد العزيز المحارب، رئيس المكتب الثقافي بالتكليف، والدكتور عبد الرحمن عبد الله الرجعان، الملحق الثقافي بالقاهرة،‎ ومن الجانب البحريني الدكتورة خلود راشد مطر، المستشار الثقافي لمملكة البحرين بالقاهرة.

بدأ اللقاء بالتعريف بالهيكل التنظيمي الجديد لإدارة الطلاب الوافدين بجامعة المنصورة إيمانًا من الجامعة بأهمية ملف الطلاب الوافدين. 

وقد ناقش اللقاء سبل تعزيز التعاون الأكاديمي بين جامعة المنصورة والملحقيات الثقافية لدولة الكويت ومملكة البحرين. 

كما تم مناقشة مقترحات الجانبين للتخصصات والبرامج التي تتوافق مع احتياجات سوق العمل في دولة الكويت ومملكة البحرين سواء في العلوم الطبية أو الهندسية أو الإنسانية. 

كما ناقش اللقاء تعزيز التواصل بين الملحقيات الثقافية للبلدين وجامعة المنصورة فيما يخص الطلاب الدارسين بجامعة المنصورة.

قطاع الدراسات العليا والبحوث جامع بجامعة المنصورة الهيكل التنظيمي الجديد دراسات العليا والبحوث جامعة المنصورة سبل تعزيز التعاون رئيس المكتب قطاع الدراسات

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