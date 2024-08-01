للمرة العاشرة.. هيمنة كوريا الجنوبية على الرماية الجماعية للسيدات بأولمبياد باريس

أعادت كوريا الجنوبية تأكيد هيمنتها الساحقة على رياضة الرماية في أولمبياد باريس 2024.

حقق المنتخب الكوري إنجازًا تاريخيًا بفوزه بالميدالية الذهبية في منافسات فرق السيدات للرماية بالأسهم للمرة العاشرة على التوالي، وذلك منذ أولمبياد سيول 1988. هذا الإنجاز الاستثنائي يؤكد تفوق كوريا الجنوبية في هذه الرياضة على مدار عقود.

لم يقتصر الأمر على فريق السيدات، بل حقق فريق الرجال أيضًا إنجازًا مميزًا بفوزه بالميدالية الذهبية للمرة الثالثة على التوالي في منافسات فرق الرجال.