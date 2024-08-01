للمرة العاشرة.. هيمنة كوريا الجنوبية على الرماية الجماعية للسيدات بأولمبياد باريس

أعادت كوريا الجنوبية تأكيد هيمنتها الساحقة على رياضة الرماية في أولمبياد باريس 2024.
حقق المنتخب الكوري إنجازًا تاريخيًا بفوزه بالميدالية الذهبية في منافسات فرق السيدات للرماية بالأسهم للمرة العاشرة على التوالي، وذلك منذ أولمبياد سيول 1988. هذا الإنجاز الاستثنائي يؤكد تفوق كوريا الجنوبية في هذه الرياضة على مدار عقود.
لم يقتصر الأمر على فريق السيدات، بل حقق فريق الرجال أيضًا إنجازًا مميزًا بفوزه بالميدالية الذهبية للمرة الثالثة على التوالي في منافسات فرق الرجال.
- هيمنة مطلقة: أثبتت كوريا الجنوبية أنها القوة المهيمنة في الرماية على المستوى العالمي، وذلك بفضل التدريب المكثف والبرامج الرياضية المتطورة.
- سلسلة انتصارات تاريخية: عشرة انتصارات متتالية في منافسات السيدات هي شهادة على الاستمرارية والتفوق الكوري.
- تفوق في كلا الجنسين: حقق كلا الفريقين الكوري للرجال والسيدات إنجازات بارزة، مما يؤكد عمق المواهب في كوريا الجنوبية.
- قدوة رياضية: أصبحت كوريا الجنوبية قدوة للعديد من الدول في مجال الرماية، حيث تسعى العديد من الدول لتقليد نجاحها.