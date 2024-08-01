هنتأخر على الماتش.. واقعة طريفة في أولمبياد باريس 2024

شهدت دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، واقعة طريفة كان بطلها المنتخب اليوناني الأولمبي لكرة الماء قبل مباراته أمام نظيره الروماني، التي انتهت لصالحه بنتيجة 14-7.

وقد اضطر لاعبو المنتخب اليوناني في يوم المباراة لإزاحة سيارة كانت مركونة بشكل عشوائي في شارع ضيق، وكانت تعترض طريق حافلة الفريق.

وتُظهر اللقطات مجموعة من اللاعبين وهم يحاولون رفع سيارة سوداء وتمكنوا من تحريكها بضع سنتيمترات على جانب الطريق حتى تتمكن حافلتهم من العبور في الشارع الضيق.

منذ انطلاقها في 26 يوليو وحتى 11 أغسطس، قدمت دورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024، بظلال برج إيفل، مزيجًا رائعًا بين المنافسات الرياضية الشديدة والصور المرحة التي خلقت أجواءً احتفالية لا تُنسى.

وشهدت دورة الألعاب الأولمبية في بدايتها تأثيرات واضحة للأحوال الجوية المتقلبة، حيث هطلت الأمطار بغزارة خلال حفل الافتتاح.

ومع ذلك، من المتوقع أن تستقر الأحوال الجوية وتتحسن خلال الأيام القادمة، حيث يتوقع خبراء الأرصاد طقسًا مشمسًا ودرجات حرارة مرتفعة تتراوح بين 30 و35 درجة.