هاخد حقي بالقانون .. خالد الغندور يُحرّر محضرًا ضد «يوتيوبر»

كشف الإعلامي خالد الغندور، عن تحرير محضر ضد صانع محتوى عبر اليوتيوب بعد سبّه في أحد الفيديوهات.

وقال خالد الغندور في فيديو بث مباشر عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “في أحد اليوتيوبر اللي بيتقال عنهم أنه صحفي، جاب صورتي وراه وفضل يسب ويشتم ويتهمني بأشياء بالباطل”.

وتابع: “عملت شكوى رسمية للهيئة الوطنية للإعلام وسيتم تقديمها بكرة بإذن الله، الرجل ده فاكر نفسه من كتر ما عايز يكسب فلوس من اليوتيوب يشتم الناس، مفروض لا يليق بصحفي، وأنا هاخد حقي عن طريق القانون”.

ووجّه خالد الغندور رسالة إلى إمام عاشور بعد إصابته بـ فيروس سي .

وكتب الغندور من خلال حسابه الشخصي فيس بوك: “ألف مليون سلامة للاعب النادي الأهلي إمام عاشور بعد إصابته بفيروس A وارتفاع إنزيمات الكبد .. يا ريت كلنا ندعيله إن ربنا يشفيه ويعافيه ويسترد صحته في أسرع وقت طبعا مافيش شماتة في مرض إنسان .. ممكن نختلف في الكورة لكن لا شماتة في المرض”.