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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

وزيرة التخطيط: إنفاق استثماري بـ 150 مليار جنيه للمرحلة الثانية من حياة كريمة.. وبكري: الرئيس السيسي يتمتع بالحكمة في كل قراراته السياسية| أخبار التوك شو

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو

 تناولت برامج التوك شو، خلال الساعات الماضية، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا ودوليًا، نستعرض لكم أبرزها من خلال التقرير التالي:

وزيرة التخطيط: إنفاق استثماري بـ 150 مليار جنيه للمرحلة الثانية من حياة كريمة
أكدت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، أن مبادرة حياة كريمة من المبادرات المتكاملة التي تسهم في تطوير البنية التحتية للقرى وتحسين حياة المواطن وتوفير تعليم جيد وخدمات صحية .

 

مسئول بالنقل: تدشين القطار السريع السخنة العلمين قريبا
قال اللواء صبرى أيوب العضو المنتدب لشركة نقل تابعة لوزارة النقل، إن العمل في القطار السريع على قدم وساق وأسرع من المعدل الزمني المخطط.

 

مصطفى بكري: الرئيس السيسي يتمتع بالحكمة في كل قراراته السياسية
أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن السعودية تعتزم تحويل ودائعها في مصر إلى استثمارات، مشيرا إلى أن شعب مصر واع ومدرك لكافة التحديات التي تواجه الوطن.

 

مصطفى بكري: الحكومة ليس لديها ما تخفيه وتعرض كل شيء على الرأي العام
أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن الحكومة ليس لديها ما تخفيه من حقائق وتعرض كل شيء على الرأي العام، مشيرا إلى أن حديث رئيس الوزراء مع الصحفيين والإعلاميين تميز بالمصارحة والمكاشفة.

حادث غرق يفجع نادي الترسانة.. وفاة لاعب الملاكمة حمزة تامر|فيديو
في حادثة غرق مؤلمة، فارق لاعب الملاكمة بنادي الترسانة، حمزة تامر، الحياة داخل حمام السباحة بالنادي.

رغم صفقة تبادل سجناء.. بايدن: نظل نرى روسيا بنظرة المعتدية على أوكرانيا
علق الرئيس الأمريكي جو بايدن، على إطلاق السلطات الروسية سراح إيفان غيرشكوفيتش، الصحفي الأمريكي المحتجز في روسيا منذ ما يقرب من 500 يوم والمدان بالتجسس، في صفقة تبادل سجناء تاريخية بين الولايات المتحدة وروسيا.

 

فصائل فلسطينية: فجرنا منزلا مفخخا بقوة راجلة للاحتلال غرب غزة
أعلنت فصائل فلسطينية، تفجير منزل مفخخ بقوة راجلة للاحتلال قرب ميدان الدحدوح في حي تل الهوى جنوب غرب مدينة غزة، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.


بعد اغتيال فؤاد شكر .. نصر الله يتوعد إسرائيل : جاهزون للرد
أكد حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله، أن إسرائيل قتلت في قصف الضاحية الجنوبية 7 بينهم فؤاد شكر، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل .


سيول في عدة مناطق.. تحذير عاجل من طقس الـ48 ساعة المقبلة
حذرت هيئة الأرصاد الجوية، من حالة الطقس خلال الـ48 ساعة المقبلة، مشيرة إلى أن هناك زيادة فرص سقوط الأمطار الخفيفة والمتوسطة، مع الساعات الأولى من صباح غدا الجمعة والتى تستمر حتى 7 أغسطس 2024.

الأمن القومي الأمريكي: إتمام صفقة تبادل سجناء مع روسيا منع نشوب حرب

أعرب مستشار الأمن القومي الأمريكي، عن امتنانه لكل الحلفاء الذين دعموا الولايات المتحدة خلال صفقة تبادل السجناء مع روسيا، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل .

 

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