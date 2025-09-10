استجابة لأولياء الأمور.. محافظ الغربية: تخفيض تنسيق القبول ببعض مدارس التعليم الفني

أعلن اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، موافقته على خفض الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي الفني بعدد من المدارس التابعة لمديرية التربية والتعليم بالمحافظة للعام الدراسي 2025/2026، في خطوة تعكس حرص المحافظة على دعم الطلاب وتحقيق رغبات أولياء الأمور، وضمان مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين.

أخبار محافظة الغربية

وأوضح محافظ الغربية أن القرار جاء استنادًا إلى المذكرة التي تقدم بها ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، عقب دراسة دقيقة لأعداد المتقدمين وتوزيعهم على المدارس الفنية، والتي أظهرت حاجة بعض المدارس إلى استكمال الأعداد المستهدفة، مؤكدًا أن التدخل جاء في الوقت المناسب لتصحيح المسار وتحقيق مصلحة الطلاب.

توجيهات دعم الطلاب

وأكد “الجندي” أن هذا القرار يترجم التزام المحافظة بالاستماع إلى صوت المواطن ووضع مستقبل أبنائنا الطلاب في صدارة الأولويات، مشيرًا إلى أن التعليم الفني يحظى بدعم الدولة في المرحلة الراهنة، لما له من دور أساسي في إعداد كوادر مؤهلة تواكب متطلبات سوق العمل وتسهم في دعم الاقتصاد الوطني.

وأضاف محافظ الغربية أن المحافظة ستواصل التنسيق المستمر مع وزارة التربية والتعليم لتوفير بيئة تعليمية جاذبة، وتقديم كل أشكال الدعم الممكنة للتوسع في المدارس الفنية وتطوير برامجها بما يلبي احتياجات الطلاب ويواكب تطلعات أولياء الأمور.

واختتم “الجندي” تصريحاته بالتأكيد على أن تخفيض تنسيق القبول يمثل رسالة طمأنة وبشرى لأولياء الأمور والطلاب على حد سواء، وأن محافظة الغربية ستظل داعمة للتعليم باعتباره الركيزة الأساسية لبناء الإنسان وتحقيق التنمية المستدامة.

تحرك عاجل من تعليم الغربية

ومن جانبه، أوضح ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، أن قرار تخفيض درجات القبول بعدد من مدارس التعليم الفني جاء بعد مراجعة شاملة لأعداد المتقدمين، وبما يضمن استكمال الكثافات المطلوبة في كل مدرسة، مؤكدًا أن المديرية تسعى دائمًا لتذليل العقبات أمام الطلاب، والعمل على تهيئة بيئة تعليمية مناسبة تحقق أقصى استفادة ممكنة للطلاب وأولياء الأمور.