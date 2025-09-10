قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لأول مرة في مصر.. شحن كارت الكهرباء حصريًا عبر تطبيق أورانچ
الخارجية الأمريكية: خطوات إسبانيا ضد إسرائيل مثيرة للقلق وتعزز الإرهـ اب
دعاء للإقلاع عن الذنوب والمعاصي ..ردده بصدق ويقين خالص
سلاح الجو الإسرائيلي استهدف لأول مرة منصتي إطلاق صواريخ في صنعاء
وفد تونسي يزور مشروعات مستقبل مصر والريف المصري والفيوم للسكر
أول تعليق من حزب الله على العدوان الإسرائيلي ضد قطر
مدبولي يكلف برفع كفاءة وتطوير شبكة الطرق المحيطة بمطار الإسكندرية
إعلام عبري: الإمارات تمنع مشاركة إسرائيل في مؤتمر أمني بدبي عقب التطورات الأخيرة
ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة ختام الأربعاء
قرار حكومي .. فرصة جديدة للأجانب لتوفيق أوضاعهم في البلاد (تفاصيل)
بدء مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة للتنسيق
د. أمل منصور تكتب: الحب وفارق العمر
محافظات

استجابة لأولياء الأمور.. محافظ الغربية: تخفيض تنسيق القبول ببعض مدارس التعليم الفني

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

أعلن اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، موافقته على خفض الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي الفني بعدد من المدارس التابعة لمديرية التربية والتعليم بالمحافظة للعام الدراسي 2025/2026، في خطوة تعكس حرص المحافظة على دعم الطلاب وتحقيق رغبات أولياء الأمور، وضمان مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين.

أخبار محافظة الغربية 

وأوضح محافظ الغربية أن القرار جاء استنادًا إلى المذكرة التي تقدم بها ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، عقب دراسة دقيقة لأعداد المتقدمين وتوزيعهم على المدارس الفنية، والتي أظهرت حاجة بعض المدارس إلى استكمال الأعداد المستهدفة، مؤكدًا أن التدخل جاء في الوقت المناسب لتصحيح المسار وتحقيق مصلحة الطلاب.

توجيهات دعم الطلاب 

وأكد “الجندي” أن هذا القرار يترجم التزام المحافظة بالاستماع إلى صوت المواطن ووضع مستقبل أبنائنا الطلاب في صدارة الأولويات، مشيرًا إلى أن التعليم الفني يحظى بدعم الدولة في المرحلة الراهنة، لما له من دور أساسي في إعداد كوادر مؤهلة تواكب متطلبات سوق العمل وتسهم في دعم الاقتصاد الوطني.

وأضاف محافظ الغربية أن المحافظة ستواصل التنسيق المستمر مع وزارة التربية والتعليم لتوفير بيئة تعليمية جاذبة، وتقديم كل أشكال الدعم الممكنة للتوسع في المدارس الفنية وتطوير برامجها بما يلبي احتياجات الطلاب ويواكب تطلعات أولياء الأمور.

واختتم “الجندي” تصريحاته بالتأكيد على أن تخفيض تنسيق القبول يمثل رسالة طمأنة وبشرى لأولياء الأمور والطلاب على حد سواء، وأن محافظة الغربية ستظل داعمة للتعليم باعتباره الركيزة الأساسية لبناء الإنسان وتحقيق التنمية المستدامة.

تحرك عاجل من تعليم الغربية 

ومن جانبه، أوضح ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، أن قرار تخفيض درجات القبول بعدد من مدارس التعليم الفني جاء بعد مراجعة شاملة لأعداد المتقدمين، وبما يضمن استكمال الكثافات المطلوبة في كل مدرسة، مؤكدًا أن المديرية تسعى دائمًا لتذليل العقبات أمام الطلاب، والعمل على تهيئة بيئة تعليمية مناسبة تحقق أقصى استفادة ممكنة للطلاب وأولياء الأمور.

اخبار محافظة الغربية توجيهات دعم الأسر والعائلات طلاب وطالبات التعليم الفني

المتهمان

ادعى أنه اكتشف وفاته فى الأوراق الرسمية.. الداخلية تكشف الحقيقة

رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 بعد قرار وزارة المالية

رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 بعد قرار وزارة المالية

الدكتور شريف فاروق وزير التموين

وزير التموين: إضافة المواليد ضمن مزايا استمارة تحديث البيانات للمستحقين

حكم استخدام الفيزا في الشراء

فيزا المشتريات محرمة شرعا في هذه الحالة.. دار الإفتاء تكشف

سعر الذهب

عيار 21 مفاجأة.. تراجع سعر الذهب لأول مرة بعد قفزات كبيرة

أرشيفية

هواتف منسية وصلاة العصر.. كيف أفلت قادة حماس من الهجوم الإسرائيلي في الدوحة؟

سعر الدولار

سعر الدولار يتراجع 4 جنيهات من أعلى قيمة

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

لحظة التعدي على المحامية

الأمن يتدخل.. محامية شهيرة تتهم مجموعة من الأشخاص بالتحرش والاعتداء عليها

دجال الإسكندرية

حياتك الأسرية من غير مشاكل.. القصة الكاملة لسقوط دجال الإسكندرية

محكمة - أرشيفية

تأجيل محاكمة 20 متهما بالهيكل الإدارى بأوسيم لجلسة 16 نوفمبر

طريقة عمل البسلة بالجزر خطوة بخطوة

طريقة عمل البسلة بالجزر خطوة بخطوة
طريقة عمل البسلة بالجزر خطوة بخطوة
طريقة عمل البسلة بالجزر خطوة بخطوة

هذه المدن تشترط عدم تركيب لوحات أمامية للسيارات.. ما السر؟

لوحات السيارات
لوحات السيارات
لوحات السيارات

أضرار صادمة لاستخدام مكعبات مرق الدجاج لن تتوقعها أبداً

أضرار صادمة لاستخدام مكعبات مرق الدجاج لن تتوقعها أبداً
أضرار صادمة لاستخدام مكعبات مرق الدجاج لن تتوقعها أبداً
أضرار صادمة لاستخدام مكعبات مرق الدجاج لن تتوقعها أبداً

من غير ميكانيكي.. 7 أصوات في سيارتك تكشف سبب الأعطال

أصوات في سيارتك
أصوات في سيارتك
أصوات في سيارتك

شيرين عبد الوهاب

غالية علينا يا بلادنا.. شيرين عبد الوهاب تطرح أحدث أغانيها

بشرى لمرضى السرطان

نهاية السرطان.. دواء روسي جديد يفتح الأمل لعلاج أورام القولون والمستقيم

شاي البابونج

كوب واحد يومياً.. تناول هذا المشروب قبل النوم وانتظر المفاجأة

وزير الدفاع وقائد القيادة المركزية الأمريكية يشهدان تنفيذ المرحلة الرئيسية لتدريب النجم الساطع 2025

وزير الدفاع وقائد القيادة المركزية الأمريكية يشهدان تنفيذ المرحلة الرئيسية لتدريب النجم الساطع 2025

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: أسيوط.. هل يتلقى الطالب مادة الذكاء الاصطناعي عبر أبراج الحمام؟

عادل نصار

عادل نصار يكتب: هل تحققت تحذيرات الرئيس من اتساع صراع غزة بضرب قطر

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب.. الإستخبارات الإسرائيلية وأسطورة الجيش الذي لا يُقهر

