أمين البحوث الإسلامية يبحث مع محافظ الغربية سبل التعاون في تعزيز الوعي الديني والفكري

التقى الدكتور محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلاميَّة، اليوم الثلاثاء، اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربيَّة، بحضور الدكتور محمود الهوَّاري، الأمين العام المساعد للدعوة والإعلام الدِّيني بالمجمع، والشيخ محمد نبيل أبو الخير، مدير عام منطقة وعظ الغربيَّة، وذلك على هامش افتتاح المنفذ الدَّائم لإصدارات الأزهر الشريف في كليَّة أصول الدِّين والدعوة بطنطا.





وبحث الجانبان سُبُل التعاون المشترك في تكثيف الجهود الدَّعويَّة والفِكريَّة لمواجهة التحديات الرَّاهنة، وبناء وعي دِيني ووطني رشيد لدى مختلِف فئات المجتمع.

وأشاد محافظ الغربيَّة بالدَّور التاريخي للأزهر الشريف بقيادة فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيِّب، شيخ الأزهر، في نَشْر قِيَم التسامح والاعتدال، مؤكِّدًا دَعْم المحافظة الكامل للأنشطة الدعويَّة والثقافيَّة التي ينفِّذها وعَّاظ الأزهر في المدارس والجامعات والقرى والمراكز.

من جانبه، أكَّد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلاميَّة أنَّ هذا التعاون يعكس رسالة الأزهر الممتدَّة في خدمة المجتمع، ويجسِّد الشراكة الفاعلة مع مؤسَّسات الدولة في حماية الشباب مِنَ الأفكار المنحرفة، وترسيخ القِيَم الأخلاقية، وتعزيز الانتماء الوطني، مشيرًا إلى أنَّ المرحلة المقبلة ستشهد تكثيفًا للبرامج التوعويَّة التي تلبِّي احتياجات الشباب وتواكب تحديات العصر.

وأهدى الدكتور الجندي محافظَ الغربيَّة نسخةً من كتاب: (الرَّسول.. لمحات من حياته ونفحات مِن هديه) لفضيلة الإمام الأكبر عبد الحليم محمود رحمه الله، وهو أحد إصدارات السِّلسلة الشهريَّة لمجمع البحوث الإسلامية، التي يُعاد طَرْحها لتكون نافذةً منتظمة للتعريف بسماحة الإسلام وهَدْي نبيِّه الكريم ﷺ.

في سياق متصل، أجرى الدكتور محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلاميَّة، جولةً تفقُّديَّةً لمنطقة وعظ الغربيَّة، التقى خلالها وعَّاظ المنطقة ولجان الفتوى؛ إذْ تابع سير العمل الدَّعوي والميداني، ووجَّه بضرورة مضاعفة الجهود للتواصل مع المواطنين والرِّد على استفساراتهم؛ بما يُعزِّز مِنْ دَور الأزهر الشريف في خدمة المجتمع ونَشْر الوعي.