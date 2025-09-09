قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نتنياهو: نفذنا عملية تصفية قادة حماس بدقة وبأفضل صورة ممكنة
إيران: هجوم إسرائيل على قيادات حماس في قطر "خطير" وانتهاك للقانون الدولي
زيزو وشوبير وإبراهيم عادل على دكة بدلاء منتخب مصر أمام بوركينا فاسو
السعودية تطالب المجتمع الدولي بإدانة الاعتداء الآثم على قطر ووضع حد للانتهاكات الإسرائيلية
مكتب نتنياهو: استهداف قادة حماس في الدوحة عملية إسرائيلية مستقلة تماما
حسام حسن يعلن تشكيل منتخب مصر أمام بوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم
وسائل إعلام قطرية: استشهاد نجل رئيس حركة حماس ومدير مكتبه في الهجوم على الدوحة
الإمارات: ندين بأشد العبارات الاعتداء الإسرائيلي السافر الذي استهدف قطر
فيفا: مصر على أعتاب مونديال 2026 .. وتنتظر الحسم أمام بوركينا فاسو
نتنياهو: تابعت العملية ضد قادة حماس بقطر لحظة بلحظة من مقر سلاح الجو في تل أبيب
الداخلية القطرية: الأصوات التي سمعت في الدوحة تعود إلى استهداف أحد المقار السكنية لحركة حماس
حماس: نجاة وفد الحركة لمفاوضات وقف إطلاق النار في الدوحة من هجوم إسرائيلي
ديني

أمين البحوث الإسلامية يبحث مع محافظ الغربية سبل التعاون في تعزيز الوعي الديني والفكري

أمين البحوث الإسلامية يلتقي محافظ الغربيَّة
أمين البحوث الإسلامية يلتقي محافظ الغربيَّة
محمد شحتة

التقى الدكتور محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلاميَّة، اليوم الثلاثاء، اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربيَّة، بحضور الدكتور محمود الهوَّاري، الأمين العام المساعد للدعوة والإعلام الدِّيني بالمجمع، والشيخ محمد نبيل أبو الخير، مدير عام منطقة وعظ الغربيَّة، وذلك على هامش افتتاح المنفذ الدَّائم لإصدارات الأزهر الشريف في كليَّة أصول الدِّين والدعوة بطنطا.



وبحث الجانبان سُبُل التعاون المشترك في تكثيف الجهود الدَّعويَّة والفِكريَّة لمواجهة التحديات الرَّاهنة، وبناء وعي دِيني ووطني رشيد لدى مختلِف فئات المجتمع.

وأشاد محافظ الغربيَّة بالدَّور التاريخي للأزهر الشريف بقيادة فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيِّب، شيخ الأزهر، في نَشْر قِيَم التسامح والاعتدال، مؤكِّدًا دَعْم المحافظة الكامل للأنشطة الدعويَّة والثقافيَّة التي ينفِّذها وعَّاظ الأزهر في المدارس والجامعات والقرى والمراكز.

من جانبه، أكَّد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلاميَّة أنَّ هذا التعاون يعكس رسالة الأزهر الممتدَّة في خدمة المجتمع، ويجسِّد الشراكة الفاعلة مع مؤسَّسات الدولة في حماية الشباب مِنَ الأفكار المنحرفة، وترسيخ القِيَم الأخلاقية، وتعزيز الانتماء الوطني، مشيرًا إلى أنَّ المرحلة المقبلة ستشهد تكثيفًا للبرامج التوعويَّة التي تلبِّي احتياجات الشباب وتواكب تحديات العصر.

وأهدى الدكتور الجندي محافظَ الغربيَّة نسخةً من كتاب: (الرَّسول.. لمحات من حياته ونفحات مِن هديه) لفضيلة الإمام الأكبر عبد الحليم محمود رحمه الله، وهو أحد إصدارات السِّلسلة الشهريَّة لمجمع البحوث الإسلامية، التي يُعاد طَرْحها لتكون نافذةً منتظمة للتعريف بسماحة الإسلام وهَدْي نبيِّه الكريم ﷺ.

في سياق متصل، أجرى الدكتور محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلاميَّة، جولةً تفقُّديَّةً لمنطقة وعظ الغربيَّة، التقى خلالها وعَّاظ المنطقة ولجان الفتوى؛ إذْ تابع سير العمل الدَّعوي والميداني، ووجَّه بضرورة مضاعفة الجهود للتواصل مع المواطنين والرِّد على استفساراتهم؛ بما يُعزِّز مِنْ دَور الأزهر الشريف في خدمة المجتمع ونَشْر الوعي.

البحوث الإسلاميَّة الغربيَّة الأزهر الشريف التسامح الأزهر الانتماء الوطني

