ارتفاع أسعار الذهب في بداية تعاملات الجمعة.. وهذا ثمن عيار 21

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة 2 أغسطس 2024 حيث زاد سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 30 جنيها للجرام .. وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة حوالي 3315 جنيها مقابل 3285 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 بيع 3,766 شراء 3,789 عيار 22 بيع 3,452 شراء 3,473 عيار 21 بيع 3,295 شراء 3,315 عيار 18 بيع 2,824 شراء 2,841 عيار 14 بيع 2,197 شراء 2,210 عيار 12 بيع 1,883 شراء 1,894 الاونصة بيع 117,114 شراء 117,825 الجنيه الذهب بيع 26,360 شراء 26,520 الكيلو بيع 3,765,714 شراء 3,788,571 قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر

شهدت أسعار الذهب بالأسواق المحلية حالة من الاستقرار النسبي خلال تعاملات الخميس، في حين تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية، بفعل عمليات بيع وجنى الأرباح، وسط تزايد التوترات الجيوسياسية، وتوسع الصراع في الشرق الأوسط.

قال المهندس، سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب شهدت حالة من الاستقرار خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 3310 جنيهات، في حين تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية بنحو 14 دولارًا، لتسجل 2435 دولارًا.

وأضاف، إمبابي، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 3783 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 2837 جنيهًا، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2207 جنيهات، وسجل الجنيه الذهب نحو 26480 جنيهًا.

وكانت أسعار الذهب قد ارتفعت بقيمة 40 جنيهًا بالأسواق المحلية خلال تعاملات أمس الأربعاء، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3270 جنيهًا، واختتم التعاملات عند 3310 جنيهًا، في حين ارتفعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية، بقيمة 42 دولارًا، حيث افتتحت الأوقية التعاملات عند مستوى 2407 دولارات، واختتمت التعاملات عند مستوى 2449 دولارًا.

ووفقًا لتقرير «آي صاغة» الشهري، فقد ارتفعت أسعار الذهب ارتفعت بنسبة 4.9 %، وبقيمة 155 جنيهًا خلال شهر يوليو، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3155 جنيهًا، ولامس مستوى 3335 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 3310 جنيهًا، في حين ارتفعت الأسعار بالبورصة العالمية بنسبة 5.3 % وبقيمة 123 دولارًا، حيث افتتحت الأوقية التعاملات عند مستوى 2326 دولارًا، ولامست مستوى 2484 دولارًا في 17 يوليو الماضي، كأعلى قمة في تاريخ الذهب، واختتمت التعاملات عند مستوى 2449 دولارًا.

وقرر الفيدرالي الأمريكي تثبيت أسعار الفائدة دون تغيير للاجتماع الثامن على التوالي، عند أعلى مستوياتها منذ أكثر من عقدين وفي نطاق يتراوح بين 5.25% و5.5% وبما يتماشى مع التوقعات.

وأشار جيروم باول رئيس الفيدرالي الأمريكي خلال المؤتمر الصحفي، أمس، إلى تهدئة الضغوط التضخمية وتخفيف قوة سوق العمل كما كان متوقعًا، مما جعل التكهنات بخفض أسعار الفائدة في سبتمبر أمرا محسوما.

وقال باول: "إذا رأينا التضخم يتحرك نحو الانخفاض بما يتماشى مع التوقعات إلى حد ما، وظل النمو قويًا بشكل معقول، وظل سوق العمل متسقًا مع الظروف الحالية، فأعتقد أن خفض أسعار الفائدة قد يكون مطروحًا على الطاولة في اجتماع سبتمبر"، حسبما ذكرت رويترز.

وكشفت بيانات التوظيف الأمريكية، تباطؤ خلق فرص العمل في القطاع الخاص بالولايات المتحدة في يوليو، وفقًا لبيانات شركة ADP المتخصصة في خدمات دفع الرواتب والأجور للأميركيين، مما يشير إلى مزيد من التباطؤ في سوق العمل، حيث أضاف 122 ألف وظيفة على أساس شهري في يوليو، أي أقل من الرقم المسجل عند 155 ألف وظيفة في يونيو.

ولفت، إمبابي، أن اغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، سيعزز من التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، ما يدفع أسعار الذهب للصعود لمستويات تاريخية، لاسميا مع تزايد التوقعات بإنهاء الفيدرالي الأمريكي لدورة التشديد النقدي مع بداية سبتمبر المقبل.

وتعهدت إيران بالرد على مقتل إسماعيل هنية في غارة جوية إسرائيلية في طهران، ما أثار مخاطر اندلاع حرب شاملة في الشرق الأوسط تاريخيًا، ويرى المستثمرون الاستثمار في المعادن الثمينة رهانًا آمنًا وسط التوترات الجيوسياسية.

وفي سياق متصل، تترقب الأسواق اليوم، تقرير مؤشر مديري المشتريات التصنيعي التابع لمعهد إدارة التوريدات الأمريكي لشهر يوليو، كما تترقب الأسواق تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة، والمقرر صدوره الجمعة.