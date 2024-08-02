فستان جميلة عوض في صاحبة السعادة يثير ضجة| سعره خرافي

حرصت الفنانة جميلة عوض على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، بصور خلال استضافتها في برنامج صاحية السعادة مع الإعلامية إسعاد يونس.



تألقت جميلة عوض في الصور بإطلالة راقية، حيث ارتدت فستان طويل ذا أكمام مكشوفة واتسم باللون البيج كما تميز التصميم بأنه كشف عن قوامها المثالي.

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي بعض تصميمات الفساتين من براندات مختلفة التي تشبه فستان جميلة عوض في أحدث ظهور وقد تراوحت أسعار هذه التصميمات بين 835 يورو، و 900 ليرة تركية، 384 دولار أمريك أيضا.

تزينت جميلة عوض ببعض الإكسسوار العصرية التي منحتها إطلالة متكاملة.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت جميلة عوض على خصلات شعرها البني الانسيابي المنسدلة على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية التي كشفت عن جمالها.

