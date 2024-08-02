صفقة الزمالك الجديدة.. أحمد عيد يشيد بانضمام لاعب الأهلي السابق للقلعة البيضاء

أشاد أحمد عيد عبدالملك، نجم نادي الزمالك السابق والمدير الفني الحالي لغزل المحلة بصفقة انضمام أحمد رمضان بيكهام للزمالك قادمًا من سيراميكا كليوباترا.

وقال أحمد عيد عبدالملك في تصريحاته لبرنامج بوكس تو بوكس على فضائية etc والذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة: "صفقة أحمد رمضان بيكهام لاعب الأهلي السابق ، رائعة للزمالك، لأنه لاعب لديه خبرات ومن اللاعبين القلائل في الدوري المصري القادرين على اللعب للأهلي والزمالك".

وتابع: "أحمد رمضان بيكهام يستطيع اللعب في 3 مراكز، قلب الدفاع والظهير الأيمن ولاعب الوسط المدافع، وهي مراكز الزمالك يحتاج فيها لتدعيم، ومن هنا تأتي أهمية صفقة بيكهام للزمالك".

وعن منافسة بيراميدز هذا دوري هذا الموسم، علق: "من الطبيعي أن تقع إدارة بيراميدز في أخطاء من أجل اكتساب الخبرات؛ ولكن فريق بيراميدز يتطور وفي كل موسم يظهر بشكل أفضل".