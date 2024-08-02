عن نجم سيراميكا ..محمد عبدالجليل : صفقة مفيدة للزمالك وكان قريبا للأهلي

يرى محمد عبدالجليل نجم الأهلي السابق، أن أحمد رمضان بيكهام صفقة مفيدة للزمالك.

وتابع عبدالجليل في تصريحات لبرنامج بوكس تو بوكس على فضائية etc ويقدمه الإعلامي محمد شبانة: "بيكهام صفقة مفيدة للزمالك، وكان قريب في وقت من الانتقال للأهلي".

وواصل: "الزمالك حاليًا لديه العديد من اللاعبين أصحاب الخبرات الكبيرة، مثل بيكهام وناصر ماهر وعبدالله السعيد وشيكابالا وهذا يُثقل من فريق الزمالك".

على الجانب الآخر نجح النادي الأهلي في الفوز على البنك بهدف دون رد عن طريق وسام أبو علي في المباراة التي جمعت بينهما في الجولة الـ32 من عمر بطولة دوري NILE على ستاد القاهرة الدولي.

الأهلي يحتاج لـ4 نقاط لحسم لقب الدوري

بهذه النتيجة يحتاج النادي الأهلي لـ4 نقاط فقط من أجل حسم لقب الدوري حيث سيلتقي المقاولون يوم الأحد المقبل وفي حال فاز سيحتاج لنقطة وحيدة من أمام سموحة في الجولة بعد المقبلة لحسم اللقب.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الأهلي للنقطة 75 في المركز الأول بعد خوضه 29 مباراة ونجح في الفوز بـ29 مباراة وتعادل في 3 وخسر في مباراتين، فيما ظل البنك عند النقطة 34 في المركز الـ12.