توهجات شمسية قوية تتسبب في قطع الكهرباء بعدد من الدول

تم الإبلاغ عن انقطاع التيار الكهربائي الناجم عن "تسونامي" من العواصف الشمسية في جميع أنحاء العالم أمس الخميس، ويقول العلماء إن المزيد من الاضطرابات في الطريق.



أطلقت الشمس ما لا يقل عن 15 تيارا من البلازما، أو طرد الكتلة الإكليلية (CMEs)، في آخر 24 ساعة تسببت في اضطرابات الاتصالات فوق أجزاء من أفريقيا وآسيا عندما أثرت على الأرض.



يظهر متتبعو الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA) أن الاضطرابات تتحرك نحو الولايات المتحدة.

يمكن أن يسبب هذا النوع من النشاط الشمسي مشاكل في عمليات الأقمار الصناعية في الفضاء والطيران والاتصالات البحرية وتعطيل نظام تحديد المواقع العالمي.

وأشارت الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي أيضا إلى أنه من المرجح أن يستمر انقطاع التيار الكهربائي حتى 4 أغسطس على الأقل، مما من المرجح أن يؤثر على أجهزة الراديو والطيران والاتصالات البحرية وعمليات الأقمار الصناعية.

من المتوقع أن تجلب العواصف الشفق كما هو الحال في العديد من الولايات الشمالية، بما في ذلك نيويورك.

كانت الشمس تشهد مستويات عالية من النشاط في الأسبوع الماضي حيث يوجد 12 بقعة شمسية نشطة، وأجزاء أكثر برودة على سطح الشمس بسبب التغيرات الهائلة في المجال المغناطيسي لنجمنا، والتي تواجه الأرض.

قال خبراء الطقس الفضائي إن النشاط الأخير هو "تسونامي من العواصف الشمسية".

غالبا ما تكون أكبر من الكواكب، تظهر البقع الشمسية مظلمة على سطح الشمس لأنها أكثر برودة من الأجزاء الأخرى (على الرغم من أنها لا تزال ساخنة جدا، حوالي 6500 فهرنهايت).

غالبا ما تتشابك خطوط المجال المغناطيسي بالقرب من البقع الشمسية وتتقاطع وتعيد تنظيمها، يمكن أن يتسبب ذلك في انفجار الطاقة يسمى التوهج الشمسي.

كانت المنطقة النشطة AR3774 منتج التوهج الرئيسي مع تسعة تيارات من الجسيمات النشطة منذ يوم الأربعاء.

تظهر NOAA أن تيارا آخر من البلازما من المقرر أن يضرب الأرض، والذي من المرجح أن يثير عاصفة مغناطيسية أرضية، وهو اضطراب كبير في الغلاف المغناطيسي للأرض يؤثر على مدارات الأقمار الصناعية ويؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي اللاسلكي.

شاركت NOAA على موقعها الإلكتروني: "ارتفع النشاط الشمسي خلال عطلة نهاية الأسبوع وارتبطت الأحداث المختلفة، بما في ذلكالتوهجات الشمسية وثورات الشعيرات، ب CMEs"