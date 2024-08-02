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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

بسبب ترامب.. حرب عنيفة تشتعل بين إيلون ماسك وجوجل

صدى البلد

اتهم الرئيس التنفيذي لشركة تسلا  إيلون ماسك، مؤخرًا شركة جوجل Google بـ "التدخل" في الانتخابات الأمريكية و "حظر" المرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترامب على محرك البحث.
 

ردت جوجل  Google الآن على هذه الاتهامات عبر سلسلة من المنشورات على إكس (تويتر سابقًا) "لوضع الأمور في نصابها الصحيح".
 

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"على مدار الأيام القليلة الماضية، نشر بعض الأشخاص على X ادعاءات بأن البحث "يفرض رقابة" أو "يحظر" مصطلحات معينة.

وأوضح المسؤولون بـ جوجل :"هذا لا يحدث، ونريد أن نضع الأمور في نصابها الصحيح".
 

وذكرت الشركة أن المنشورات تتعلق بميزة الإكمال التلقائي لبحث جوجل، وقالت الشركة إن الإكمال التلقائي هو "مجرد أداة لمساعدتك فيإكمال البحث بسرعة". 

وأضافت جوجل: "بغض النظر عن التوقعات التي تظهرها في أي لحظة، يمكنك دائمًا البحث عن كل ما تريد والحصول على وصول سهل إلى النتائج والصور والمزيد".

 

جوجل تلوم خطأ في ميزة الإكمال التلقائي

وقالت جوجل في منشورها إن هذه "المشكلة المحددة كانت عبارة عن خطأ امتد إلى الطيف السياسي، وأثر أيضًا على استفسارات العديد من الرؤساء السابقين، مثل الرئيس السابق أوباما، وذكرت أن كتابة  نائب الرئيس لم تظهر أيضًا أي توقعات.

وفي شرح سبب عدم تقديم الإكمال التلقائي تنبؤات للاستفسارات حول محاولة اغتيال الرئيس السابق ترامب، قالت جوجل إن لديها وسائل حماية مضمنة تتعلق بالعنف السياسي، وكانت تلك الأنظمة قديمة.

وقالت جوجل: "لقد أجرينا تحديثًا أدى إلى تحسين هذه التوقعات في جميع المجالات"، مضيفة "بمجرد الإبلاغ عن المشكلة، بدأنا العمل على التحسينات، ويتم طرحها بالفعل".

 

جوجل عند البحث عن دونالد ترامب يعرض القصص الإخبارية المتعلقة بكمالا هاريس، وردًا على ذلك، قالت جوجل إن هذه التصنيفات يتم إنشاؤها تلقائيًا بناءً على موضوعات الأخبار ذات الصلة، وتتغير بمرور الوقت.

"يمكنك رؤية هذا يحدث عبر مجموعة من المواضيع، مثل الألعاب الأولمبية والشخصيات العامة الأخرى والشركات والمزيد.
 

هدفنا هو مساعدة الأشخاص في الحصول على نتائج ذات صلة باستعلامهم."

وفقًا لجوجل، فإن هذه الأنواع من أنظمة التنبؤ ووضع العلامات تعتمد على الخوارزميات. وجاء في البيان: "على الرغم من أن أنظمتنا تعمل بشكل جيد للغاية في معظم الأوقات، إلا أنه يمكنك العثور على تنبؤات قد تكون غير متوقعة أو غير كاملة، وقد تحدث أخطاء".

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واختتمت جوجل دفاعها قائلة إن “العديد من المنصات، بما في ذلك المنصة التي ننشر عليها الآن، ستعرض توقعات غريبة أو غير مكتملة في أوقات مختلفة، من جانبنا، عند ظهور مشكلات، سنقوم بإجراء تحسينات حتى تتمكن من العثور على ما تبحث عنه بسرعة وسهولة نحن نقدر ردود الفعل.

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