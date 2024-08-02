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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

تاهوا؟.. 2 من رواد الفضاء غير قادرين على العودة للأرض

صدى البلد

كان من المفترض أن تستمر مهمتهم عالية المخاطر لمدة أسبوع تقريبًا، ولكن بعد مرور 56 يومًا، لا يزال اثنان من رواد فضاء ناسا على متن محطة الفضاء الدولية، ينتظران بينما تحاول الفرق على الأرض اكتشاف كيفية إعادتهما إلى المنزل بأمان في سفينة الفضاء بوينج ركب إلى المدار.

تواجه كبسولة ستار لاينر المحاصرة مشكلتين: نظام الدفع الخاص بها يسرب الهيليوم، وتعطلت خمسة من محركاتها أثناء الالتحام بالمحطة الفضائية. وكان مديرو المهمة على علم بالتسريبات قبل إقلاع المركبة، لكنهم قالوا إنه من غير المرجح أن تؤثر على الرحلة أو سلامة رواد الفضاء.

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خلال عطلة نهاية الأسبوع، أجرى مهندسو ناسا وبوينغ اختبارًا رئيسيًا لمركبة ستار لاينر، التي أطلقت رائدي الفضاء المخضرمين سونيتا ويليامز وبوتش ويلمور في أول رحلة مأهولة للمركبة في 5 يونيو.

كان "اختبار النار الساخنة"، كما هو معروف، هو الاختبار الثاني من نوعه لدفعات ستار لاينر أثناء رسوها في المحطة الفضائية.

وتضمنت إطلاق 27 طائرة من أصل 28 طائرة في الكبسولة لفترات لا تزيد عن 1.2 ثانية. قام المهندسون على الأرض بتقييم أداء أجهزة الدفع واحدًا تلو الآخر، كما قاموا بفحص حالة تسرب الهيليوم.

وفي تدوينة نُشرت يوم الثلاثاء، قالت وكالة ناسا إن النتائج الأولية كانت مشجعة، حيث كان أداء جميع أجهزة الدفع التي تم اختبارها جيدًا.
 

وقالت كلوي ميهرينج، مديرة رحلة ناسا لمهمة ستار لاينر، في بيان: "كلا الفريقين كانا سعيدين للغاية بالنتائج".

وقالت الوكالة أيضًا إنها تحققت من أن نظام الدفع في ستارلاينر كان مستقرًا وأن معدلات تسرب الهليوم لم ترتفع بطريقة قد تعرض رحلة العودة إلى الأرض للخطر. سيتم فحص نظام الهيليوم مرة أخرى قبل أن تنفصل كبسولة ستارلاينر عن المحطة الفضائية، وفقًا لوكالة ناسا.

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وقالت ناسا إن ويلمور وويليامز كانا جالسين داخل كبسولة ستارلاينر أثناء اختبار النار الساخنة كجزء من استعدادات عودتهما.

تعتبر أجهزة الدفع ضرورية لمناورة المركبة الفضائية في المدار، كما هو الحال عندما تقترب الكبسولة من المحطة الفضائية وعندما تتراجع عن الموقع الأمامي أثناء عملية فك الالتحام.

تُستخدم أيضًا محركات الدفع للتحكم في رد الفعل الخاصة بالكبسولة لتوجيهها إلى الموضع المناسب قبل تشغيل مجموعة مختلفة من المحركات لبدء الرحلة خارج المدار

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