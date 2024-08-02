بتر أصابع يده.. كواليس التعدي على سباح دريم بسبب التنمر في أكتوبر.. صور

كشفت تحقيقات النيابة العامة بأكتوبر الملابسات الكاملة للتعدي على لاعب سباحة نادي بيجاسوس دريم وبتر أصابع يده بعد مشاجرة مع آخرين امام بوابة النادي.

وانتقل فريق من النيابة الى المستشفى التي يرقد بها المجني عليه بعد اجراء جراحة لسماع أقواله بعد سماح حالته، وقال مالك محمد عبد المقصود ١٦ سنة سباح لاعب نادي بيجاسوس دريم إنه ذهب في يوم الحادث إلى تمرين السباحة من الساعة السابعة إلى التاسعة مساء في نادي دريم لاند وعقب انتهاءه من التمرين توجه لأداء تمرين اللياقة.

وأضاف المجني عليه: خرجت برفقة أصدقائي من نادي دريم لاند، لكي نصعد كوبري المشاة أمام الفردوس، وشاهدنا مجموعة في حدود 7 أو 8 أشخاص، شكيت فيهم إنهم ممكن يرخموا علينا، وبالفعل لقيت واحد فيهم معترض طريقنا، بعدين لقيته مد إيده فروحت سلمت عليه.

وقال المجني عليه: بعدين في حد صاحبه قاله ابعد عنهم مش ناقصة مرازية، وبعدها أنا حاولت أسحب إيدي وهو فاضل ماسك فيها، وبعد ما أنا شديت إيدي لقيته طلع سلاح كبير "سنجة" وقالي هو أنت بتشد إيدي أنا وشتمني، في ثواني ضربني في كتفي وفي الشنطة، فأنا حاولت أبعده عنه، فـ لقيته حاول يضربني في دماغي ووشي وبعدين حاولت أصده بإيدي الشمال لقيت صوابع ايدي طارت والسلاح جه في رجلي.

وقررت النيابة حبس ٢ متهمين ٤ أيام على ذمة التحقيقات وطلبت أصدقاء المجني عليه للاستماع لأقوالهم كشهود عيان حول الحادث.

وكشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول أكتوبر بمديرية أمن الجيزة من طالب- مقيم بدائرة قسم شرطة العمرانية) بإصابة شقيقه (طالب- مقيم بذات الدائرة) ببتر بأصابع اليد وكسر بالساق وجروح متفرقة بالجسم "قُدم تقرير طبي بذلك"

وأفاد بأنه عقب خروج شقيقه من أحد النوادي وسيره وأصدقائه بدائرة القسم، فوجئا بمجهولان قاما باستيقاف المصاب والتنمر عليه مما أثار حفيظته وحدثت مشادة كلامية بينهم تطورت لمشاجرة تعديا عليه خلالها المذكوران بالضرب باستخدام سلاح أبيض وإحداث إصابته المشار إليه ولاذا بالفرار.

وإجراء التحريات تم تحديد وضبط مرتكبا الواقعة (طالبان- مقيمان بدائرة قسم شرطة الطالبية).. وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة .. وأرشدا عن السلاح الأبيض المستخدم.

اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.

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